哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案：沒喝過比它好的

▲珍珠奶茶,黑珍珠,白珍珠,購買手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲,鬆餅（圖／林世文記者攝）

▲哪家店的珍珠最好吃？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人喜歡咬珍珠，買手搖飲時一定要加！近日就有網友發文表示，他個人很在意珍珠的口感，不知道在大家心中，哪家店的珍珠堪稱「天花板」呢？貼文曝光後，引起網友討論，春水堂、麻古茶坊、天仁茗茶都有被點名。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「哪家珍珠最好吃」為標題發文，提到他很在意珍珠的口感，就過去的經驗來看，他對春水堂和50嵐的波霸是比較滿意的，都是有Q度、不硬，甚至帶點甜味的，不知道大家心中的「珍珠天花板」是哪家的呢？

貼文曝光後，不少網友都表示，「春水堂的還不錯」、「春水堂讚」、「春水堂如果有出波霸就完美」、「麻古的黑糖珍珠也蠻讚的，甜香夠」、「麻古白玉」、「麻古最Q，還沒喝過比它好的」。其中還有人特別點名天仁茗茶的珍珠有蜂蜜味，「我喜歡天仁茗茶，有淡淡蜂蜜味」、「我也喜歡天仁蜂蜜味」。

也有網友分享，「清心最好吃，但每家店品質稍微落差」、「我覺得可不可的白玉不錯」、「我推迷客夏小珍珠，吃起來不會膩」、「八曜的有嚼勁又不硬」、「無飲黑糖珍珠超讚，認真」、「50嵐小珍珠」、「喫茶小舖，大又圓又Q」、「甘蔗媽媽粉圓和粉角也很不錯」、「日出茶太以前珍珠好吃，現在不知道」。話題引發討論。

08/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

手搖飲珍珠超Ｑ「最頂是誰？」　內行曝清單

手搖飲珍珠超Ｑ「最頂是誰？」　內行曝清單

許多人笑稱，喝手搖飲珍珠才是靈魂關鍵！而一名網友直呼，他最愛50嵐與春水堂的珍珠，嚼起來Ｑ度很夠，同時也好奇大家心中的「珍珠天花板是哪一家呢？」文章引發熱議，「麻古最Ｑ，還沒喝過比它好的」、「我推迷客夏小珍珠，吃起來不會膩」、「八曜的有嚼勁又不硬」。

