國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美對1公斤金條課稅「顛覆全球黃金市場」　瑞士衝擊最慘烈

▲▼ 黃金 。（圖／路透）

▲美國將對1公斤金條課稅。（示意圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《金融時報》報導，美國對1公斤金條課徵關稅，不僅再度衝擊世上最大黃金精煉中心瑞士，恐怕還將顛覆全球黃金市場。此前，美國宣布對瑞士商品課徵39%對等關稅，而海關數據顯示，黃金正是瑞士對美出口的最大宗商品之一。

《金融時報》看到一份日期戳記為7月31日的美國海關及邊境保衛局（CBP）裁決函顯示，1公斤及100盎司金條應該歸入「必須課稅」的海關編碼之下，與先前的業界預期背道而馳。業界先前預期，此類金條應該被歸入不同的海關代碼，能夠豁免川普對各國實施的關稅。

金條全球貿易流，通常呈現「三角模式」。大型金條在倫敦與紐約之間流通，但會途經瑞士重新鑄造成不同尺寸與規格。其中「紐約商品期貨交易所」（COMEX）是全球最大黃金期貨市場，1公斤金條不僅是最常見交易形式，也占瑞士對美黃金出口的大宗。

▲▼黃金。（圖／達志影像／美聯社）

▲金融時報分析，美國課稅的決定，可能顛覆全球黃金市場。（示意圖／達志影像／美聯社）

數據顯示，截至今年6月的過去12個月內，瑞士對美國出口的黃金總價值高達615億美元。若以39%對等關稅計算，此出口量將額外增加240億美元稅金。

瑞士貴金屬製造商暨貿易商協會（ASFCMP）主席懷爾德（Christoph Wild）痛批，美國對金條課稅的決定，對於瑞士對美國黃金貿易又造成一次打擊，還將導致美國黃金市場需求難以獲得滿足。2間瑞士精煉廠向《金融時報》透露，由於政策不明朗，他們已經暫停或縮減對美國出貨。

2024年底以來，金價上漲27%，一度觸及每盎司3500美元的高峰。對於通膨與政府債務的擔憂，加上美元作為儲備貨幣的地位下滑，都導致金價飆升。

08/07 全台詐欺最新數據

美對1公斤金條課稅「顛覆全球黃金市場」　瑞士衝擊最慘烈

美國總統川普7日表示,對俄羅斯的最後通牒是否能夠有所彈性,將取決於俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）如何回應。川普指出,儘管俄羅斯對烏克蘭的軍事行動持續升級,但他不排除未來與普丁直接會談的可能性。

金條美國瑞士黃金關稅金價

