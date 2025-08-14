21風味館「買1送1」限時開跑　買整隻烤雞再送烤半雞

▲21風味館祭出最新買1送1優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖速食品牌「21風味館（21PLUS）」祭出最新優惠，包括買整隻烤雞再送烤半雞，以及買雞腿餐送炸雞，即日起限時開跑。另外，漢堡王則有「買大送小」加碼優惠，雞塊狂殺7元有找。

21風味館即日起至8月26日限時推出「2大優惠」，包括「買香草烤雞送香草烤半雞特價530元」、「買香草烤雞腿+中杯蜂蜜綠茶送香脆炸雞特價159元」，提醒21TOGO、台大微風門市及外送平台不參與此活動。

▲漢堡王祭出買大送小加碼券。（圖／業者提供）

漢堡王至8月25日前則祭出「買大送小」加碼優惠，包括「買10塊雞塊送5塊雞塊特價99元」、「買雞薯條送小份辣薯球特價69元」，最高可享57折，且換算下來每塊雞塊不到7元，CP值超高，各門市數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠、南投服務區店不適用此優惠。

▲三商炸雞炸雞買3送3只到20號。

三商炸雞全門市目前有最新「炸雞買3送3」優惠，凡外帶3隻義式雞腿送3塊黃金山賊炸雞，特價210元，加購第2組只要188元，換算下來，2組買3送3優惠價398元，超殺47折比買1送1便宜；同步推出「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價99元，優惠只到8月20日。

三商i美食卡會員加碼享專屬優惠，只要使用3點即可於APP兌換「外帶3隻義式雞腿送3塊黃金山賊炸雞特價199元」優惠券，加倍份量6隻雞腿+6塊炸雞只要390元，兌換期限至8月20日止，數量有限，換完為止。