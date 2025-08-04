投資元宇宙每天獲利1%　瞎扯「與球星互動競技」9個月就倒了

▲業者宣稱打造出體育元宇宙平台，可結合AR與VR技術，與明星運動員在線上競技。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

廖姓夫妻檔去年以舉辦說明會方式，對外宣傳要打造多元化的運動賽事平台，並結合時下流行的「元宇宙」話題，鼓吹民眾一起打造運動平台，不但可和明星球員互動，每天還能獲利1%到2%，結果這個假平台運作9個月就出現週轉問題，投資人發現受騙提告，檢調4日依詐欺、洗錢等罪搜索並約談廖姓夫妻等3名被告到案。

檢調獲報，廖姓夫妻檔宣稱為了顛覆傳統體育市場模式，為體育愛好者打造可共同參與並分享利益的ETmeta平台，投資人除了可獲得全球體育賽事資訊，也有機會鑄造自己的NFT(非同質化代幣)，或是投資平台虛幣ETM，藉由平台舉辦的各種線上賽事，透過AR與VR技術，明星運動員互動競技。

這個虛擬平台提供投資方案包括，將ETM託管1天保證獲利1%，也可選擇託管10天、估計基金每天可漲1%到2%，且投資人可隨時將ETM換算成USDT(泰達幣)領出，但這個體育元宇宙平台從2024年1月開始運作，同年9月就無法依投資人要求出金，目前已知有16人提告。

檢察官李堯樺4日指揮調查局福建省調查處、台北市刑大等單位，搜索廖男與許姓妻子、洪姓員工等3人的住居所及辦公室等3處，並通知3人及4名證人到案查證釐清案情，全案朝非法經營銀行業務、3人以上共同詐欺取財、洗錢罪嫌方向偵辦。