吸金41億「台灣巴菲特」找監獄管理員當傳令　操控獄友再騙4千萬

▲周瑞慶的億圓富集團涉嫌吸金41億元，公司的勞斯萊斯名車「魅影」遭拍賣。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，非法吸金41億餘元，遭法院判處徒刑14年定讞，但他在高雄看守所羈押期間，除了花錢買通管理員當「傳令兵」，還吸收廖姓獄友當手下，助廖出獄後成立公司以投資「ATC」虛擬貨幣繼續吸金，檢、調查出周瑞慶和廖姓獄友又吸金了4000多萬，依違反銀行法將周瑞慶、廖姓獄友及5名共犯起訴，法院審理後，判處周徒刑4年6月、廖男3年8月。

化名「陳子龍」的周瑞慶與億元富集團幹部，透過說明會向投資人宣稱，是全國第一家合法控股公司，資產雄厚，有土地房產數百筆，買到就賺到，跨足渡假會館、食品、服飾等多項產業，未來更將上市上櫃，誘騙上百位民眾投資，但其實那些都是沒有實際在經營的空殼子公司，不法吸金金額合計達41億元。

檢調2016年大動作搜索，周瑞慶伺機落跑，為了躲避查緝，周瑞慶還變裝，直到2018年中秋節才被逮，不少人被騙血本無歸，全案經法院判決處有期徒刑14年定讞，周瑞慶目前正在高雄監獄服刑中。

▲周瑞慶在高雄看守所羈押期間，還吸收管理員當傳令兵、獄友當手下。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

沒想到，周瑞慶被羈押期間，涉嫌以送手機手法，買通高雄二監主任管理員扮演「傳令兵」，而他在獄中認識廖姓獄友，廖姓獄友出獄後，就由周瑞慶遙控成立公司，繼續吸金。

廖姓獄友以公司名義對外舉辦說明會，招攬投資虛擬貨幣Asia Tycoon Coin「ATC幣」，並對外代理周瑞慶的投資人協調整合債務清償事宜，他們宣稱ATC幣是以在新加坡之「ProEX多功能加密貨幣交易平台」（ProEX）掛出賣單方式控制，並吹噓年化報酬率可達30%到500%，而且ATC穩定幣是全世界唯一提供資產智能擔保合約，幣值永遠不會低於28元底價」等話術，誘騙投資人投資。

直到後來許多投資人在ProEX掛賣ATC幣均無法成交，紛紛要求公司退款，並向檢、調檢舉，事情才爆發，檢、調搜索周瑞慶和廖男的公司後，查出不法所得超過4000萬元，而廖男和其他幹部則將責任全部推給周瑞慶，檢察官偵辦後依違反銀行法將周瑞慶、廖姓獄友及5名共犯提起公訴。

一審地院判處周瑞慶徒刑4年6月，廖男4年徒刑，全案上訴後，高雄高分院審理時廖男改口承認犯行，法官因此改判廖男3年8月，但周瑞慶仍維持4年6月的刑度，全案可上訴。