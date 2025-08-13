滬指創近4年新高！　滬深成交量「突破」2兆人民幣

▲A股繼續大漲，滬指八連陽。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

中美貿易持續按下「暫停鍵」，加上AI題材熱度爆發，大陸A股三大股今（13）日繼續全線走高，滬指8連陽續創階段新高，創業板指大漲近4%，為2月27日以來「首次」。同時帶動港股大幅拉升，恆生指數漲超2%，恆生科技指數漲超3%。截至今日收盤，上證綜指漲0.48%，報3683.46點，滬深兩市成交總額「突破」2兆1509億元（單位：人民幣，同下，約新台幣8.9兆元。

綜合今日盤勢來看，滬指盤中強勢拉升，一度逼近3700點，創2021年12月以來新高；深證成指、創業板指均創近一年新高。截至收盤，滬指漲0.48%報3683.46點，深證成指漲1.76%報11551.37點，創業板指漲3.62%報2496.5點，滬深北三市合計成交21756億元，較此前一日增加約2700億元。

盤面上看，AI產業鏈股盤中大幅拉升，工業富聯漲停創新高，醫藥、機器人、華鯤振宇概念股午後發力；新疆、煤炭等少數板塊逆勢下跌。受光模組（CPO）板塊走強帶動，創業板指早盤一度飆漲2.81%。午後兩市高位震盪，臨近尾盤創業板漲幅再次擴大，滬指實現八連陽。

▲ 大陸滬深股市今日破兩兆人民幣成交量 。（圖／視覺中國CFP）

《澎湃新聞》今13日報導分析，AI題材熱度持續，算力鏈環節受益。大陸長城證券分析，隨著國內外大模型不斷升級，AI推理能力要求持續提高，帶動算力需求增加；同時，晶片性能提升加速AI產業突破。AI模型在擬真互動方面的進步，有望推動AI+應用場景加速落地，基於AI的數位互動或成為互聯網與遊戲行業的新熱門賽道，算力產業鏈各環節有望進一步受益。

信達期貨認為，近期股指在猶豫中上行，雖技術壓力累積，但回調幅度低於預期，顯示短線情緒偏強。要突破震盪格局，仍需宏觀面新支撐。該機構提醒，8月利多因素有限，包括政治局會議後的政策真空期及半年報密集發布的預期下修壓力。在當前搶跑行情下，投資者需留意前高壓力與單邊做多的安全邊際，8月仍可能出現階段性回踩，建議日內短多為主，急跌時再尋機加碼。

「市場的火熱是流動性寬松與政策預期共振的結果，情緒改善來自外部環境的積極變化。」大陸國金證券將市場資金分成四類，「國家隊、機構、散戶、外資」。其中，散戶是核心驅動力，外資呈現自發回暖跡象，機構資金流向存在分化。本輪行情由散戶情緒升溫與外資回流主導，險資提供長期支撐。

東莞證券表示，當前市場情緒仍維持強勢，兩融餘額持續攀升至2萬億元大關並創十年新高，印證了本輪行情主要由增量流動性驅動的核心特徵。短期看，市場技術面強勢背景下，仍有慣性反彈挑戰前期高點機會，需要注意的是高位的震蕩反復。

若以中期展望，隨著中美貿易關係再度緩和，8月雖處於國內政策相對真空期，且疊加半年報集中披露，但結構性板塊輪動有望更加突出。展望後市，在境內無風險利率系統性下行的牽引下，疊加海外美元流動性外溢效應的助推，增量資金流入的動能有望延續，為市場提供關鍵性支撐。