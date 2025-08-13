　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中美按「暫停鍵」的下一步？　陸學者：協議實現全部或部分減免

▲▼中美關稅戰,美中關稅戰,中美關係,美中關係。（圖／路透）

▲中美關稅戰繼續按下暫停鍵，之後下一步談判關鍵角力各種協議實現全部或部分減免關稅。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中美雙方昨12日發布《中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明》，中美分別宣佈「再次暫停實施24%的關稅90天，同時保留對這些商品加徵的剩餘10%的關稅」。《環球時報》今（13）日報導外媒、多位大陸學者分析中美延長「關稅休戰」90天顯示兩國經貿關係走向「階段性緩和」，也為下一階段的雙邊磋商創造了一定程度的積極氛圍。接下來談判的重點，雙方朝向可能商討通過何種協議實現全部或部分減免。

中美雙方發佈《中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明》。根據聲明，自當日起，美國繼續暫停實施24%的對等關稅90天，保留加徵剩餘10%的關稅；中方繼續暫停實施24%對美加徵關稅以及有關非關稅反制措施90天，保留加徵剩餘10%的關稅。

大陸官媒《環球時報》今13日報導引用《BBC》分析，儘管事前輿論已經廣泛作出準確預測，但在靴子真正落地之前，大家還是屏住了呼吸。美國《彭博社》說，這一事態發展穩定了世界上兩個最大經濟體之間的貿易關係，緩解了外界對關稅戰重燃的擔憂，也使得兩國有更多時間討論一些懸而未決的問題。

 「過去3個月來，中美兩國通過平等對話、談判協商的方式，為美國單方面發起的關稅戰按下了『暫停鍵』。」中國國際問題研究院美國所副所長張騰軍也向《環球時報》表示，這使兩國經貿關係從今年4月的混亂逐漸回歸基本穩定，並為接下來的談判逐步營造出正常交往的氛圍。

「在過去3個月裡，這場關稅戰最大的『戰果』是中美雙方明確了彼此的訴求和底線。這有利於雙方朝進一步控制衝突的方向溝通。」復旦大學美國研究中心副主任宋國友對《環球時報》記者表示。

▲▼ 義烏專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 義烏出口到美國聖誕節商品也是重點戰場 。（圖／記者任以芳攝）

綜合外媒報導，中美貿易「休戰」延長到11月上旬，也為美國關鍵的聖誕季秋季進口爭取了寶貴的時間，尤其來自全球電子產品、服裝、玩具等商品，將能繼續以相對較低的關稅進入美國。

至於下一步談判的重點是什麼？中國社科院美國問題專家楊水清認為，下一階段的中美磋商仍將以關稅本身為核心。她對表示，針對已暫停的24%對等關稅，雙方可能商討通過何種協議實現全部或部分減免。

楊水清進一步分析，「鋼鋁、汽車、銅、半導體、藥品、消費電子等行業關稅也將成為雙方談判的焦點。美方可能尋求中方加大對美投資和採購，或在市場准入方面作出新舉動。」

張騰軍則認為，下一步中美談判的重點或將主要集中在三個方面。一是如何以妥善方案解決當前展期的關稅問題。二是在非關稅壁壘領域，中方將要求美方取消不合理的投資和科技限制，而美方可能繼續提出市場准入和知識產權等問題。事實上，中國在改善營商環境方面已作出大量努力，持續擴大開放，但美方卻不斷增加限制，使美企和資本進入中國更加困難。三是明確國家安全的邊界和規則。目前，美國頻繁以國家安全為由限制和打壓中國經濟活動，雙方需就此進行深入討論。

中國銀行研究院資深研究員廖淑萍觀察，經過三輪談判，中美貿易形勢已實現階段性緩和，中國對美出口出現回升跡象，但總體仍面臨下降壓力。不過，中國一直在開拓多元化市場、優化外貿結構，這將有助於抵消外部不確定性。

楊水清也認為，中國出口有望保持當前穩定水平，不斷增強韌性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
散會還追著王世堅罵！正國會大佬為王義川抱不平　嗆李晏榕自以為
4姊妹全賣妓女戶！她聲請免除扶養91歲酗酒父　法官不准理由曝
楊柳飆速「颱風中心到台南了」　在地人曝極端現況：嚇死人
楊柳颱風狂襲　「5猴衝海邊觀浪」
楊柳預估17:00台南出海　最快明晨解除海陸警
颱風掀巨浪！海洋音樂季舞台遭吞沒
快訊／狂風猛灌高雄！又有路樹倒塌　女騎士被砸中
LIVE／楊柳登陸「南高屏國家警報響」　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／陸眯眼博主吃蠶蛹腫成「奧特曼」　醫生：最嚴重致命

確診不到1年！32歲陸抗癌網紅過世　愛夫痛哭：一定養好4歲兒

南韓前總統夫人出庭念中國古詩　感嘆「花無十日紅」上陸媒熱搜

中美按「暫停鍵」的下一步？　陸學者：協議實現全部或部分減免

陸多地「電費暴增」民眾狂問號　專家曝：階梯電價升高電費就會增加

女子「穿裙子出門」被男友毆打強姦　法院判有期徒刑1年9個月

中美新「90天窗口期」受誰歡迎　環時社評：全球產供鏈避免硬切割

中研院院士許倬雲辭世　國台辦：令人惋惜

申請定居台灣要剪大陸護照？　國台辦：不得故意損毀

美媒稱「漢光演習像演戲」　國台辦：賴清德是台灣安全利益背叛者

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

影／陸眯眼博主吃蠶蛹腫成「奧特曼」　醫生：最嚴重致命

確診不到1年！32歲陸抗癌網紅過世　愛夫痛哭：一定養好4歲兒

南韓前總統夫人出庭念中國古詩　感嘆「花無十日紅」上陸媒熱搜

中美按「暫停鍵」的下一步？　陸學者：協議實現全部或部分減免

陸多地「電費暴增」民眾狂問號　專家曝：階梯電價升高電費就會增加

女子「穿裙子出門」被男友毆打強姦　法院判有期徒刑1年9個月

中美新「90天窗口期」受誰歡迎　環時社評：全球產供鏈避免硬切割

中研院院士許倬雲辭世　國台辦：令人惋惜

申請定居台灣要剪大陸護照？　國台辦：不得故意損毀

美媒稱「漢光演習像演戲」　國台辦：賴清德是台灣安全利益背叛者

中華資安上半年EPS達6.01元創新高　預計第三季上市

北流TMEX掀音樂狂潮！　「4超狂卡司」曝光免費開唱

影／陸眯眼博主吃蠶蛹腫成「奧特曼」　醫生：最嚴重致命

Z世代狂搜的保養療程！聲量暴增143%、淚溝眼袋也超夯

楊柳飆速中！粉專示警「北北基下班時段風最猛」：大家自求多福

確診不到1年！32歲陸抗癌網紅過世　愛夫痛哭：一定養好4歲兒

渣打集團進行永續調查　逾8成台灣高資產族群對永續投資、轉型投資感興趣

放颱風假！群組被tag「全台只有你們沒來」　他反擊1句主管閉嘴了

趕在美俄峰會前！　歐洲領導人、澤倫斯基今「與川普視訊會談」

李多慧進軍影壇拍鬼片「和徐若瑄演母女」！　語出驚人：想跟鬼聊天

擔心爸爸走紅毯會尷尬 林逸欣特製「專屬拐杖」超貼心

大陸熱門新聞

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

拒絕搭訕！19歲女大生遭砍死

貴州資訊局長拿政府伺服器挖礦！挖出327顆比特幣

陸國台辦：掏空台灣最大幫兇是民進黨

新加坡首富吳清亮過世 最強打工人白手起家打造「亞洲漆王」傳奇

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務

黃金創3個月最大跌幅！買家：真的不敢看

女子為避雨進彩券行竟「刮中416萬元」

女子「穿裙子出門」遭男友毆打強姦

美媒稱「漢光演習像演戲」　國台辦：戰爭販賣者是賴清德

申請定居台灣要剪大陸護照？　國台辦：不得故意損毀

花30元人民幣在摩天大樓「假裝上班」 假裝同事、假裝老闆都來了

內蒙4屁孩「撿長椅」騎電單車變「四人座」 體重最重坐中間平衡

台籍醫生投身抗日　支援「台灣義勇隊」前線資源

更多熱門

相關新聞

黃智賢痛批：賴清德沒有病識感、失去對社會感知　連回應民意都無能

黃智賢痛批：賴清德沒有病識感、失去對社會感知　連回應民意都無能

近日多份最新民調，總統賴清德施政滿意度大幅下滑，甚至在《TVBS》的民調中，滿意度創下新低，僅剩28%。對此，媒體人黃智賢今（13日）表示，台灣現在恐要政治中風，但讓人驚恐的，賴清德沒有病識感，也失去對社會與民意感知能力，不要說引領民意，連回應民意都無能。她強調，賴清德時間不多了，必須誠實面對自己，停止偏執、承認能力與知識的極限、承認識人不明，這不是為了自己與民進黨，而是台灣現在是在賴清德手裡。

50%重稅來襲　巴西砸55億美元救出口商

50%重稅來襲　巴西砸55億美元救出口商

美對台疊加關稅＋「疑賴論」　陸國台辦：跪美沒有出路

美對台疊加關稅＋「疑賴論」　陸國台辦：跪美沒有出路

「毒梟禮包」換關稅？　墨引渡26通緝犯至美

「毒梟禮包」換關稅？　墨引渡26通緝犯至美

美財長：2至3個月內與中方會面

美財長：2至3個月內與中方會面

關鍵字：

中美貿易關稅經貿關係貿易磋商外媒分析

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面