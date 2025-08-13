　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中颱楊柳登陸　黃偉哲下令全面戒備、559人預防性撤離

▲台南市長黃偉哲主持災害應變中心第二次工作會報，指示各單位全面戒備。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲主持災害應變中心第二次工作會報，指示各單位全面戒備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中度颱風「楊柳」13日晨暴風圈觸陸，台南風雨逐步增強，市長黃偉哲上午於災害應變中心主持第二次工作會報，聽取各單位防颱整備情形，並要求全面戒備、確實執行各項防災措施，同時提醒市民提高警覺，避免進行戶外活動。

黃偉哲市長指出，市府已超前部署，民政局針對溪北高風險里別預先配置發電機，應對可能停電情況；考量上次丹娜絲颱風重創部分地區，已儲備充足民生物資與應變設施，並與台電、國軍保持緊密合作，確保災時可即刻展開搶修及支援，並要求各單位預先準備熱食供應受災市民。

▲台南市長黃偉哲主持災害應變中心第二次工作會報，指示各單位全面戒備。（記者林東良翻攝，下同）

工務局已整備88部搶災機具與258名搶修人員，啟動24小時搶修中心，針對易崩塌路段與重點橋梁完成防汛檢查與防護，並預警性封閉白河、鹽水、新營、新市、麻豆、永康等6區共18座橋梁，以及東山區東原二號橋；另封閉大內區南181線蒙正部落道路與新市區三舍椰樹腳涵洞等2處路段。

水利局完成全市513台移動式抽水機與66座抽水站整備，提前預佈504台抽水機及中央支援機組，檢修1840座水閘門，60座滯洪池全面啟動預洩降，並清疏排水設施362公里，備妥防水擋板、砂包等防汛物資分送各區公所。

民政局則啟動分級預警撤離措施，截至中午12時30分，已預防性疏散東山、左鎮、龍崎、南化、六甲、七股、學甲、北門、官田、鹽水、白河等11區19里共559人，並規劃多元安置地點與生活物資，確保撤離民眾安全無虞。

黃偉哲最後呼籲，颱風期間切勿前往山區、河川與海邊從事露營、登山、釣魚、衝浪或戲水等活動，並落實廣告招牌、盆栽、水塔等設施固定，密切注意官方訊息，共同守護家園安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
散會還追著王世堅罵！正國會大佬為王義川抱不平　嗆李晏榕自以為
4姊妹全賣妓女戶！她聲請免除扶養91歲酗酒父　法官不准理由曝
楊柳飆速「颱風中心到台南了」　在地人曝極端現況：嚇死人
楊柳颱風狂襲　「5猴衝海邊觀浪」
楊柳預估17:00台南出海　最快明晨解除海陸警
颱風掀巨浪！海洋音樂季舞台遭吞沒
快訊／狂風猛灌高雄！又有路樹倒塌　女騎士被砸中
LIVE／楊柳登陸「南高屏國家警報響」　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲午間直奔青鯤鯓、青山漁港視察　嚴防颱風海水倒灌

安倍昭惠捐200萬日圓助台南重建　黃偉哲：跨國真情最暖力量

楊柳颱風來襲　警協助三地門鄉撤離+預警性封路

基隆4學子榮獲台新志工菁英獎　邱佩琳讚：青春力量閃耀港都

黃偉哲冒雨巡北門學甲將軍　鞠躬感謝國軍防颱待命

楊柳颱風襲南　台南預防性撤離494人、避難處所完成整備

中颱楊柳登陸　黃偉哲下令全面戒備、559人預防性撤離

楊柳颱風即將登陸　林業保育署南投分署提醒：勿擅自撿拾漂流木

楊柳颱風逼近！　枋寮警協助春日、佳冬居民撤離

嘉義縣防汛工程提升 　六腳、東石聚落抽水站改善計畫

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

黃偉哲午間直奔青鯤鯓、青山漁港視察　嚴防颱風海水倒灌

安倍昭惠捐200萬日圓助台南重建　黃偉哲：跨國真情最暖力量

楊柳颱風來襲　警協助三地門鄉撤離+預警性封路

基隆4學子榮獲台新志工菁英獎　邱佩琳讚：青春力量閃耀港都

黃偉哲冒雨巡北門學甲將軍　鞠躬感謝國軍防颱待命

楊柳颱風襲南　台南預防性撤離494人、避難處所完成整備

中颱楊柳登陸　黃偉哲下令全面戒備、559人預防性撤離

楊柳颱風即將登陸　林業保育署南投分署提醒：勿擅自撿拾漂流木

楊柳颱風逼近！　枋寮警協助春日、佳冬居民撤離

嘉義縣防汛工程提升 　六腳、東石聚落抽水站改善計畫

中華資安上半年EPS達6.01元創新高　預計第三季上市

北流TMEX掀音樂狂潮！　「4超狂卡司」曝光免費開唱

影／陸眯眼博主吃蠶蛹腫成「奧特曼」　醫生：最嚴重致命

Z世代狂搜的保養療程！聲量暴增143%、淚溝眼袋也超夯

楊柳飆速中！粉專示警「北北基下班時段風最猛」：大家自求多福

確診不到1年！32歲陸抗癌網紅過世　愛夫痛哭：一定養好4歲兒

渣打集團進行永續調查　逾8成台灣高資產族群對永續投資、轉型投資感興趣

放颱風假！群組被tag「全台只有你們沒來」　他反擊1句主管閉嘴了

趕在美俄峰會前！　歐洲領導人、澤倫斯基今「與川普視訊會談」

李多慧進軍影壇拍鬼片「和徐若瑄演母女」！　語出驚人：想跟鬼聊天

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

地方熱門新聞

風雨預報達標！高雄8/13停班停課

桃園老街溪容積移轉計畫上路　期土地有效利用

屏東東港安泰醫院13日開颱風特別門診

安平開台天后宮做16歲成年禮巴拉圭大使之子將參加體驗古禮

楊柳颱風影響阿里山林鐵停駛公告

「桃小巴」新增4路線明天上路　提供沿海居民便捷接駁

中環公園完工今啟用　侯友宜：塭仔圳開發重大里程碑

楊柳颱風襲南台南預防性撤離494人、避難處所完成整備

嘉義長庚楊柳颱風門診調整通告

中颱楊柳登陸黃偉哲下令全面戒備、559人預防性撤離

因應楊柳颱風8/13台南停班停課10米以上道路紅黃線有條件開放停車

六河分署超前部署抽水機聯手台南、高雄嚴防楊柳颱風豪雨

即／基隆八斗子漁港火燒船　6人緊急跳船

南市明德、環湖社區奪紫絲帶認證讓防暴落實日常

更多熱門

相關新聞

楊柳襲台東掀翻鐵皮車庫畫面曝！

楊柳襲台東掀翻鐵皮車庫畫面曝！

中颱楊柳從東部登陸成穿心颱，台東首當其衝，陣風已達10級，台東大學舊台東校區、台東縣政府前都有路樹倒塌、玻璃被強風吹爆等嚴重災情，太麻里街上一戶鐵皮車庫甚至被強風硬生生掀翻，恐怖過程全被監視器拍下。

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

彰化排水溝1.25米深淤積　村長險遭吞噬

彰化排水溝1.25米深淤積　村長險遭吞噬

楊柳吹17級風！綠島「恐怖第一排」畫面曝光

楊柳吹17級風！綠島「恐怖第一排」畫面曝光

台中男跌落8米深山溝　警消搜救8hrs尋獲

台中男跌落8米深山溝　警消搜救8hrs尋獲

關鍵字：

楊柳登陸黃偉哲戒備撤離

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面