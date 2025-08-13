中颱楊柳登陸　黃偉哲下令全面戒備、559人預防性撤離

▲台南市長黃偉哲主持災害應變中心第二次工作會報，指示各單位全面戒備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中度颱風「楊柳」13日晨暴風圈觸陸，台南風雨逐步增強，市長黃偉哲上午於災害應變中心主持第二次工作會報，聽取各單位防颱整備情形，並要求全面戒備、確實執行各項防災措施，同時提醒市民提高警覺，避免進行戶外活動。

黃偉哲市長指出，市府已超前部署，民政局針對溪北高風險里別預先配置發電機，應對可能停電情況；考量上次丹娜絲颱風重創部分地區，已儲備充足民生物資與應變設施，並與台電、國軍保持緊密合作，確保災時可即刻展開搶修及支援，並要求各單位預先準備熱食供應受災市民。

工務局已整備88部搶災機具與258名搶修人員，啟動24小時搶修中心，針對易崩塌路段與重點橋梁完成防汛檢查與防護，並預警性封閉白河、鹽水、新營、新市、麻豆、永康等6區共18座橋梁，以及東山區東原二號橋；另封閉大內區南181線蒙正部落道路與新市區三舍椰樹腳涵洞等2處路段。

水利局完成全市513台移動式抽水機與66座抽水站整備，提前預佈504台抽水機及中央支援機組，檢修1840座水閘門，60座滯洪池全面啟動預洩降，並清疏排水設施362公里，備妥防水擋板、砂包等防汛物資分送各區公所。

民政局則啟動分級預警撤離措施，截至中午12時30分，已預防性疏散東山、左鎮、龍崎、南化、六甲、七股、學甲、北門、官田、鹽水、白河等11區19里共559人，並規劃多元安置地點與生活物資，確保撤離民眾安全無虞。

黃偉哲最後呼籲，颱風期間切勿前往山區、河川與海邊從事露營、登山、釣魚、衝浪或戲水等活動，並落實廣告招牌、盆栽、水塔等設施固定，密切注意官方訊息，共同守護家園安全。