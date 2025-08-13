　
為挽回男友！妹子花3.7萬找法師施「狐仙復合術」　結局超悲傷

▲▼算命,預言。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女子找狐仙老師，希望可以挽回和男友的感情。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／CTWANT

有些人為了感情，會選擇求神問卜，但也讓詐騙集團有機可乘。一名女子在臉書看到「感情求和」的法術，決定嘗試看看，好挽回和男友的感情，沒想到卻是一場騙局，慘噴了37000元，讓她超失落，只希望不要再有人受害。

當事人在《爆料公社》分享自己的經歷，透露在網路上無意間看到聲稱可以挽回感情的狐仙老師，對方表示雙方的生辰八字看來是正緣，師傅會根據2人的資料一對一煉製強勢斬桃花術與狐仙心靈縫合術，以及狐仙強效鎖芯和合術，她按要求匯了13000元，狐仙老師更表示不會要多付其他費用，一次性就可以處理。

女子總共花了37000元，卻毫無效果。（圖／翻攝自爆料公社）

▲女子總共花了37000元，卻毫無效果。（圖／翻攝自爆料公社）

豈料，狐仙老師後來把原因歸咎在她去找法師，才會造成事情不順利，為了要解除邪術，必須得再花39000元。只是她根本看不到效果，所以希望可以退費，對方卻開始找理由，讓她無奈表示「我滿心期待的等，終究還是被騙了」。

她看到官網有些復合的人去詢問，認為是真的有效，結果就傻傻相信，事後仔細看該狐仙老師的好友和按讚人數，赫然發現「感覺都是他們的人」，為此她奉勸那些一心希望求和的人不要再相信，「失戀已經是一個很傷心的事情，不要再被騙錢了」，那怕是真正的法師，也不敢保證百分之百會和好的。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

