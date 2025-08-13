　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

星巴克變共享辦公室惹民怨！這國門市將全面管制「誇張大物品」

星巴克。（示意圖／達志／美聯社）

▲有些人會在星巴克處理工作事務。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

星巴克（Starbucks）近期在南韓推動新政策，針對部分顧客將門市空間當成個人辦公室的情形，開始限制可攜入店內的物品。從現在起，顧客不得再攜帶桌上型電腦、印表機、延長線或辦公隔板等大型辦公設備進入門市。

根據《Business Insider》報導，這項政策已在星巴克南韓多家分店公告張貼，明確指出禁止攜入上述物品。公告同時提醒顧客，若需暫時離開座位，應將個人物品一併帶走，並盡量釋出多人大桌，讓其他客人也能使用。

星巴克發言人表示，這項措施的目的，是讓所有顧客都能在門市享受「愉快與便利的使用體驗」。她說，筆記型電腦與小型個人裝置仍可攜帶使用，但大型設備會占用太多空間，也可能阻礙其他人使用共享座位，因此不再歡迎。她也強調，這項新規定並未對顧客的停留時間做出任何限制。

政策實施背景與南韓特有的「咖啡廳自習族（cagongjok）」文化息息相關。近期在社群媒體上流傳的照片顯示，有顧客在星巴克門市中架設可折疊隔板，將座位打造成類似個人辦公間的空間，使得鄰近座位難以使用。這類行為引發熱議，也凸顯星巴克試圖平衡顧客行為與公共空間使用效率之間的矛盾。

南韓目前是星巴克在全球的第三大市場，僅次於美國與中國，全國擁有超過2,000間門市。至2024年底，南韓的門市數量甚至已超越日本，成為星巴克在亞洲據點最多的國家。

儘管南韓市場穩定成長，星巴克全球營運卻面臨挑戰。根據總部位於西雅圖的星巴克於2025年7月29日公布的第三季財報顯示，公司全球同店銷售較去年同期下滑2%，且這已是連續第六季出現銷售下滑。股價方面，過去六個月累計下跌約18%，雖然與年初相比仍持平，但整體表現疲弱。

在美國市場，星巴克執行長尼科爾（Brian Niccol）正主導「回歸星巴克（Back to Starbucks）」計畫，期望重塑門市成為顧客願意停留的「第三空間」。該轉型計畫包括重新提供陶瓷杯供內用熱飲使用、設置自助調味區、增加插座等設施，以提升消費者的整體體驗與門市吸引力。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

