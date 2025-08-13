普丁助習近平攻台？　德媒：駭客洩「中俄密約」軍事合作內幕

▲ 習近平5月訪俄會晤普丁。（圖／翻攝自新華社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國際駭客組織「黑月」（Black Moon）披露機密文件顯示，中國與俄羅斯已簽署軍事合作密約，對籌備侵台行動深入合作。德媒《德國之聲》引述《圖片報》（Bild）報導，這份代號「劍208」的秘密協議早在今年4月便已敲定，內容涉及俄方為中共量身打造空降作戰系統，顯示普丁正協助習近平演練攻台。

根據洩露文件，俄羅斯國防出口公司（Rosoboronexport）將為解放軍開發名為「MECH 208」的自動化指揮控制系統，專門用於空降部隊作戰。協議詳列的軍備清單還包括伊爾-78MK-90A及伊爾-76MD運輸機、BMD-4M及BTR-MDM裝甲車、2S25型125公厘反裝甲自走砲等重型武器。

密約明確規定，所有軍事裝備將透過海運送達上海港或空運至中方指定機場。文件中特別註明，「本合約交付的戰車可在客戶部署的伊爾-78MK-90A及伊爾-76MD型飛機上進行空中投送和運輸。」

德國高層安全部門消息人士向《圖片報》證實駭客外流文件的真實性，但因保密等級過高，無法完全核實細節。該報掌握的文件更顯示，中俄對潛在台海入侵行動的軍事合作已進展至相當深入的階段，準備工作最早可追溯至2017年。