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中俄「海上聯合-2025」全面展開聯合演習

▲▼ 8月1日，在俄羅斯符拉迪沃斯托克某軍港，參加中俄”海上聯合-2025“聯合演習的中俄雙方官兵整齊列隊。 。（圖／翻攝 中國國防部官網）

▲ 中俄「海上聯合-2025」聯合演習的中俄雙方官兵整齊列隊。（圖／翻攝 中國國防部官網）

記者任以芳／綜合報導

中國軍號符拉迪沃斯托克（3）日今天上午，參加中俄「海上聯合-2025聯合演習的中俄海上艦艇編隊，從某軍港解纜起航，奔赴俄羅斯符拉迪沃斯托克港附近海域開展多課目演練，標誌著聯合演習海上演練階段全面展開。

中國國防部官網發布消息，8月1日，在俄羅斯符拉迪沃斯托克某軍港，參加中俄「海上聯合-2025」聯合演習的中俄雙方官兵整齊列隊。

上午5時許，在俄方拖船和軍港保障人員的配合下，中國海軍西湖船和俄「別洛烏索夫」號救生船率先離港，隨後中方紹興艦、烏魯木齊艦，俄方「特里布茨海軍上將」號大型反潛艦、「響亮」號輕型護衛艦等依次駛離碼頭。

離港完畢後，雙方按照中俄艦艇混編的順序迅即組成編隊，駛向任務海域。遼闊海面上，中俄雙方艦艇建立通信鏈路，互相通報海區水文氣象、海空情況等信息要素。

此前，由中俄雙方混編組成的聯合指揮部，已經根據演習計劃和演練方案組織圖上推演，聚焦組織形式、兵力協同等問題展開深入探討溝通，修訂完善演練課目方案、安全預案，並圍繞水下攻防、援潛救生等相關課題組織專業交流。

▲▼ 8月1日，在俄羅斯符拉迪沃斯托克某軍港，參加中俄”海上聯合-2025“聯合演習的中俄雙方官兵整齊列隊。 。（圖／翻攝 中國國防部官網）

▲ 俄羅斯符拉迪沃斯托克某軍港 。（圖／翻攝 新華社）

按照演習方案，中俄海上艦艇編隊將舉行為期3天的海上演練，演練內容包括援潛救生、聯合反潛、防空反導、對海作戰等多個課目演練，並開展實際使用武器訓練，檢驗前期聯合籌劃期間方案計劃研討成果。

此前，雙方參演兵力已於7月31日完成集結。中方參演兵力有導彈驅逐艦紹興艦、烏魯木齊艦，綜合補給艦千島湖艦，綜合救援船西湖船和固定翼飛機、艦載直升機及海軍陸戰隊員等。俄方派出「特里布茨海軍上將」號大型反潛艦、「響亮」號輕型護衛艦、「別洛烏索夫」號救生船，以及固定翼飛機、艦載直升機和海軍陸戰隊員等參演。

自2012年以來，中俄「海上聯合」系列演習已成功舉辦10次，成為中俄兩國海軍合作的重要平台，全方位帶動海上聯合行動水平提升。演習結束後，中俄雙方還將位太平洋相關海域組織海上聯合巡航。

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