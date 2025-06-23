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大陸 大陸焦點 特派現場

普丁將參加北京9/3閱兵！4天行程曝光　俄方：長時間外訪非常罕見

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將訪華四天，長時間外訪，十分罕見。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室今（23)日上午宣布，將於明天上午10時舉行記者會，宣布關於舉辦「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動」。俄媒塔斯社（TASS）當地時間22日也報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將於8月31日至9月3日訪華，中俄兩國領導人將出席上述活動，等於證實北京將於9月3日舉行大閱兵典禮。俄方甚至強調，普丁這次長時間對外訪問「非常罕見」。

大陸國務院新聞辦公室今天發出通知，將於明天24日上午10時舉行新聞發佈會，由中央宣傳部分管日常工作的副部長胡和平等介紹「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動」總體安排。

同一天，多家大陸媒體也引述俄羅斯塔斯社（TASS）於當地時間22日報導，俄羅斯總統助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將於8月31日至9月3日，進行為期四天訪華行程。

烏沙科夫表示，「中方屆時準備了幾項活動。」他還補充稱，對普京來說，如此長時間的對外訪問確實「非常罕見」。

報導也證實，預計普丁訪華期間將與中方領導人在8月31日至9月1日舉行的上海合作組織峰會上會晤，並於9月2日出席與中方的重要雙邊會談。9月3日，中俄兩國領導人還將出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年的相關活動。這也證實中國官方可望於9月3日在北京舉行閱兵。

今年5月9日，習近平應邀出席在莫斯科紅場舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」80週年閱兵。俄媒當時報導，普丁5月8日表示，感謝習近平邀請他參加「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動」，並指很高興以此為契機再次對中國進行正式訪問。

2015年9月3日，中國官方於在北京天安門城樓前的長安大街，以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70週年紀念活動」為名舉行中外聯合閱兵，參加閱兵的部隊除中共解放軍外，俄羅斯等國也派遣規模不一的部隊參與。當時普丁也曾應邀出席閱兵式。

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