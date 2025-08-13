日本啟動「反傾銷調查」！　鎖定中國和南韓產鋼材

▲日本將對中國與南韓鋼材展開反傾銷調查。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本政府13日宣布，正式對中國與南韓進口的「熱浸鍍鋅鋼板與鋼帶」展開反傾銷（不當低價傾銷）課稅調查。這類鋼材多用於建材與電機零件，但近年因中國生產過剩加上經濟放緩，鋼材出口價格大幅走低，導致日本國內需求下滑，鋼鐵業者面臨市價被壓低的壓力。

根據《路透社》報導，日本製鐵與神戶製鋼所等4家公司4月28日聯合向政府提出反傾銷關稅申請，這也是日本首次針對普通鋼材展開反傾銷調查。業者指出，比較進口與國內售價，中國製產品便宜3到4成，南韓製鋼材也低了1到2成。

統計顯示，2021年4月至2024年9月間，南韓輸往日本的熱浸鍍鋅鋼板與鋼帶從20萬3768噸暴增至35萬8093噸；中國進口鋼材則從24萬711噸增加到30萬4657噸，進口額占日本總需求的比例也持續上升。

日本鐵鋼聯盟會長、日本製鐵社長的今井正表示，調查將依世界貿易組織（WTO）規範，以公正、獨立的立場矯正不公平進口，鋼鐵業者會全力配合。他也強調，不只這次的調查品項，未來會持續加強監測，並與政府討論更多進口貿易對策。

依規定，反傾銷措施調查通常會在接獲國內企業申請後1年內完成，若確認符合條件，才會正式啟動課稅。今年7月，日本也已對中國與台灣製的鎳基合金冷軋不銹鋼板和鋼帶展開同類調查。

今井會長指出，全球已有多國針對中國進口鋼材採取貿易防禦措施，若日本遲遲不行動，恐怕會面臨進口暴增的風險，因此他敦促政府儘快研議具體應對方案。