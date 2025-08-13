　
科展抄襲被撤資格！台中女學霸傳分科重返台大醫學系　母校回應了

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲台中一中女資優生先前遭踢爆涉嫌科展抄襲，被取消繁星錄取台大醫學系資格，現分科放榜，女資優生又考回台大醫學系。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中一中一名女資優生今年透過繁星推薦錄取台大醫學系，但事後遭踢爆，科展作品涉嫌抄襲，科展主辦單位科教館經過評估後，決議撤銷獎項、追回獎金；台大醫學系也撤銷其繁星錄取資格。現傳出大學分科考試放榜，該名女資優生又考回台大醫學系。但對此，台中一中低調不願證實，僅說謝謝各界關心。

該名女學生今年透過繁星同時錄取台大電機系與醫學系，但卻遭網友踢爆科展作品涉嫌抄襲，科展主辦單位科教館接獲爆料後，決議撤銷獎項以及追回獎金，不僅科教館，台大也宣布撤銷女學生透過繁星推薦錄取醫學系的資格。

科教館曾表示，學生確實有進行研究，但數據收集及處理、全國科展作品說明書及國際科展研究報告內容，有違反研究倫理情事，決議撤銷該作品所獲獎項、追回獎狀、獎金，指導老師停止參加「中華民國中小學科學展覽會」及「台灣國際科學展覽會」1年。

該名女資優生被取消繁星錄取資格，之後報名了分科考試，現成績放榜，女資優生又考回台大醫學系、榮耀回歸。不過校方低調，僅表示不發表學生個人成績，謝謝各界關心。

08/12 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

台中一中女資優生台大醫學系

