　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中美新「90天窗口期」受誰歡迎　環時社評：全球產供鏈避免硬切割

▲▼川普，關稅。（圖／路透）

▲中美昨12日分別宣佈「再次暫停」實施24%的關稅90天，全球產供鏈繼續暫時鬆口氣。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

世界高度關注中，中美昨12日分別宣佈「再次暫停」實施24%的關稅90天，同時保留對這些商品加徵的剩餘10%的關稅。《中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明》明確稱，這是中美雙方在5月達成日內瓦聯合聲明、6月倫敦會談、7月斯德哥爾摩會談後達成的一致意見。大陸官媒《環球時報》今（13）日發表社評指出，國際市場反應積極，亞太股市及原油期貨價格均應聲上漲。表明，中美正以平等務實的態度和建設性方式管控分歧、拓展合作，進一步穩定中美經貿關係。這符合國際社會期待，也順應時代發展潮流。

大陸官媒今13日發表社評，以「中美新『90天窗口期』為何廣受歡迎」為題」，首先回顧三輪重要會談成果，日內瓦會談後，雙方首次降低雙邊關稅水準，並確立90天「窗口期」；倫敦會談後，互相放寬或取消部分限制措施；斯德哥爾摩會談後，原有措施如期延長90天。這一系列動作，說明對話與合作是化解中美經貿分歧的唯一正確道路。儘管雙方國情與訴求不同，磋商方案的落地仍需時間，但只要解決問題的意願一致，共識就可逐步累積，分歧亦有望逐漸縮小。

國際媒體普遍認為，此次延長將對雙方經濟及全球市場產生實質影響。社評引用《路透社》報導稱，將貿易「休戰」延長到11月初，為美國關鍵的聖誕季進口爭取了寶貴時間。美中貿易委員會會長譚森也指出，美國業界對關稅暫停期表示歡迎。

這些都說明，華盛頓一意孤行對華加徵關稅，飽受不確定性困擾的，首當其衝的是美國企業和消費者。「中美經貿關係的本質是互利共贏」這個道理怎麼強調都不為過。美方若能認識到，不管「窗口期」如何延長，只要關稅壁壘存在，合作就面臨障礙，美國企業和消費者受到的系統性傷害就不會根除。而唯有徹底取消不合理關稅，加強平等對話與合作，中美經貿和產業合作才能打開持續發展的空間。

事實上，美方在對華加徵關稅後，受衝擊最直接的就是本國企業與消費者。中方一再強調，中美經貿關係的本質是互利共贏，若關稅壁壘持續存在，合作空間便受阻，美國市場的結構性損害也難以根除。唯有徹底取消不合理關稅，並強化平等對話與務實合作，雙方經貿與產業協作方能打開長期發展空間。

▲▼中美關稅,美中關稅,中美關稅戰,美中關稅戰,中美關係,美中關係,美國,川普,關稅,中國。（圖／路透）

▲中國對美出口占出口總額的比重從2020年的17.4%，下降到2024年的14.7%。（圖／路透）

延長關稅「休戰期」不僅利好雙邊貿易，也有助於避免全球產供鏈遭受「硬切割」風險，讓國際市場回歸可規劃的正常節奏。研究顯示，提升產供鏈韌性的真正途徑在於多元化、貿易便利化與國際協作，而非藉由貿易壁壘切斷互聯。雖然「窗口期」只是暫時喘息，但若美方能與中方攜手，承擔推動全球經濟復甦與維護產供鏈穩定的責任，國際社會將對此景象高度期盼。

數據顯示，中國對美出口已連續四個月下降，但得益於磋商進展，雙邊貿易降幅在6月明顯收窄。不過，90天時間稍縱即逝，中美當務之急是鞏固磋商成果，排除干擾與破壞，以平等態度、互相尊重爭取雙贏結果。近期在中國舉辦的各類展會中，美國企業，特別是科技行業，依舊展現高度活躍；日內瓦聯合聲明發布後，兩國航運市場一度出現「一船難求」；外媒亦報導，今年創紀錄數量的中國企業正計劃赴美上市。這些事實顯示，雙邊經貿關係仍具韌性與現實合作需求，應倍加珍惜。

無論國際風雲如何變幻，中國堅持對美政策始終保持連續性和穩定性，將按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則處理和推進中美關係。美國政府和業界也多次釋放「美中合作可以做成很多好事」等積極信號。

中方希望美方的這種表態更多、更快地落實到行動中去，特別是落實到中美經貿關係當中，按照兩國元首通話指明的方向，相互成就，共同繁榮。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊柳登陸！船被吹到馬路上　停在雙黃線
狼醫平台上線！首波7人公布　3人還在執業
林襄被指介入馬傑森與阿布舞　本人回應「蒐證追究法律責任」
快訊／楊柳登陸了！　颱風眼通過將迎更強風雨
徐佳瑩、比爾賈遭爆7年婚生變！　公司曝真相
快訊／台東慘況曝！車庫掀翻　醫院大門吹爆
楊柳吹17級風！「恐怖第一排」畫面曝光　小貨車慘掀翻
抄襲被撤資格！台中女學霸傳分科重返台大醫學系
快訊／南投信義鄉宣布：12:30起停班停課
35歲男天天吃排骨便當罹大腸癌！　醫曝外食族致命習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸多地「電費暴增」民眾狂問號　專家曝：階梯電價升高電費就會增加

女子「穿裙子出門」被男友毆打強姦　法院判有期徒刑1年9個月

中美新「90天窗口期」受誰歡迎　環時社評：全球產供鏈避免硬切割

中研院院士許倬雲辭世　國台辦：令人惋惜

申請定居台灣要剪大陸護照？　國台辦：不得故意損毀

美媒稱「漢光演習像演戲」　國台辦：賴清德是台灣安全利益背叛者

新加坡首富吳清亮過世　最強打工人白手起家打造「亞洲漆王」傳奇

川普稱台積電再投資3千億　國台辦：掏空台灣最大幫兇是民進黨

反駁梁文傑「抗戰毫無貢獻」說　國台辦：共產黨是「中流砥柱」

中華隊世運奪6獎牌　國台辦：向「中國台北代表團」表示祝賀

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

陸多地「電費暴增」民眾狂問號　專家曝：階梯電價升高電費就會增加

女子「穿裙子出門」被男友毆打強姦　法院判有期徒刑1年9個月

中美新「90天窗口期」受誰歡迎　環時社評：全球產供鏈避免硬切割

中研院院士許倬雲辭世　國台辦：令人惋惜

申請定居台灣要剪大陸護照？　國台辦：不得故意損毀

美媒稱「漢光演習像演戲」　國台辦：賴清德是台灣安全利益背叛者

新加坡首富吳清亮過世　最強打工人白手起家打造「亞洲漆王」傳奇

川普稱台積電再投資3千億　國台辦：掏空台灣最大幫兇是民進黨

反駁梁文傑「抗戰毫無貢獻」說　國台辦：共產黨是「中流砥柱」

中華隊世運奪6獎牌　國台辦：向「中國台北代表團」表示祝賀

中颱楊柳登陸　黃偉哲下令全面戒備、559人預防性撤離

陳佩琪拋以死控訴司法　黃國昌轟王俊力：不是躲起來就沒事

快訊／楊柳登陸！台東「漁船被吹上馬路」停雙黃線　驚人畫面曝光

中一中女學霸被撤資格　傳「再度考上台大醫」網狂恭喜！台大回應

快訊／台積電收最高1200元　台股大漲211點與史高差不到47點

10月電子產業科技、人工智慧暨物聯網展　開放登記觀展

蔡鍾協新電影開拍前「不演了」！　公司寄存證信函親曝內幕

狼醫平台上線！首波7醫事人員被公布　3人還在執業

林襄被指介入馬傑森與阿布舞　本人回應「蒐證追究法律責任」

銅鑼燒原料「混入異物」　日本無印良品宣布：自主召回

【禮物反應兩樣情】阿嬤淡定微笑　狗激動炸裂狂奔XD

大陸熱門新聞

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

拒絕搭訕！19歲女大生遭砍死

貴州資訊局長拿政府伺服器挖礦！挖出327顆比特幣

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務

女子為避雨進彩券行竟「刮中416萬元」

黃金創3個月最大跌幅！買家：真的不敢看

陸國台辦：掏空台灣最大幫兇是民進黨

花30元人民幣在摩天大樓「假裝上班」 假裝同事、假裝老闆都來了

新加坡首富吳清亮過世 最強打工人白手起家打造「亞洲漆王」傳奇

美媒稱「漢光演習像演戲」　國台辦：戰爭販賣者是賴清德

內蒙4屁孩「撿長椅」騎電單車變「四人座」 體重最重坐中間平衡

台籍醫生投身抗日　支援「台灣義勇隊」前線資源

申請定居台灣要剪大陸護照？　國台辦：不得故意損毀

陸公園荷花池撈出100多發步槍子彈 大型磁鐵找手機意外發現

更多熱門

相關新聞

全球繼續鬆口氣！中美再次暫停實施相互24%關稅90天

全球繼續鬆口氣！中美再次暫停實施相互24%關稅90天

中美雙方今（12）日同步宣布，將在未來90天內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率，為進一步落實先前達成的經貿共識釋出積極信號。雖然涉及成果是「暫停」而非真正「取消」關稅，但對全球市場和企業而言，意味著短期內進出口成本壓力將有緩解。

斯德哥爾摩共識出爐！ 中美再次暫停實施相互加徵關稅24％

斯德哥爾摩共識出爐！ 中美再次暫停實施相互加徵關稅24％

川普下重手！加拿大「35%關稅」正式生效

川普下重手！加拿大「35%關稅」正式生效

端4千億美元換更低稅率　賴清德喊保密！PTT炸鍋

端4千億美元換更低稅率　賴清德喊保密！PTT炸鍋

彭博：川普政府「尚未允許」賴清德過境美國

彭博：川普政府「尚未允許」賴清德過境美國

關鍵字：

中美關係經貿合作關稅暫停全球市場經濟影響

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面