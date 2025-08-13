中美新「90天窗口期」受誰歡迎　環時社評：全球產供鏈避免硬切割

▲中美昨12日分別宣佈「再次暫停」實施24%的關稅90天，全球產供鏈繼續暫時鬆口氣。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

世界高度關注中，中美昨12日分別宣佈「再次暫停」實施24%的關稅90天，同時保留對這些商品加徵的剩餘10%的關稅。《中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明》明確稱，這是中美雙方在5月達成日內瓦聯合聲明、6月倫敦會談、7月斯德哥爾摩會談後達成的一致意見。大陸官媒《環球時報》今（13）日發表社評指出，國際市場反應積極，亞太股市及原油期貨價格均應聲上漲。表明，中美正以平等務實的態度和建設性方式管控分歧、拓展合作，進一步穩定中美經貿關係。這符合國際社會期待，也順應時代發展潮流。

大陸官媒今13日發表社評，以「中美新『90天窗口期』為何廣受歡迎」為題」，首先回顧三輪重要會談成果，日內瓦會談後，雙方首次降低雙邊關稅水準，並確立90天「窗口期」；倫敦會談後，互相放寬或取消部分限制措施；斯德哥爾摩會談後，原有措施如期延長90天。這一系列動作，說明對話與合作是化解中美經貿分歧的唯一正確道路。儘管雙方國情與訴求不同，磋商方案的落地仍需時間，但只要解決問題的意願一致，共識就可逐步累積，分歧亦有望逐漸縮小。

國際媒體普遍認為，此次延長將對雙方經濟及全球市場產生實質影響。社評引用《路透社》報導稱，將貿易「休戰」延長到11月初，為美國關鍵的聖誕季進口爭取了寶貴時間。美中貿易委員會會長譚森也指出，美國業界對關稅暫停期表示歡迎。

這些都說明，華盛頓一意孤行對華加徵關稅，飽受不確定性困擾的，首當其衝的是美國企業和消費者。「中美經貿關係的本質是互利共贏」這個道理怎麼強調都不為過。美方若能認識到，不管「窗口期」如何延長，只要關稅壁壘存在，合作就面臨障礙，美國企業和消費者受到的系統性傷害就不會根除。而唯有徹底取消不合理關稅，加強平等對話與合作，中美經貿和產業合作才能打開持續發展的空間。

事實上，美方在對華加徵關稅後，受衝擊最直接的就是本國企業與消費者。中方一再強調，中美經貿關係的本質是互利共贏，若關稅壁壘持續存在，合作空間便受阻，美國市場的結構性損害也難以根除。唯有徹底取消不合理關稅，並強化平等對話與務實合作，雙方經貿與產業協作方能打開長期發展空間。

▲中國對美出口占出口總額的比重從2020年的17.4%，下降到2024年的14.7%。（圖／路透）

延長關稅「休戰期」不僅利好雙邊貿易，也有助於避免全球產供鏈遭受「硬切割」風險，讓國際市場回歸可規劃的正常節奏。研究顯示，提升產供鏈韌性的真正途徑在於多元化、貿易便利化與國際協作，而非藉由貿易壁壘切斷互聯。雖然「窗口期」只是暫時喘息，但若美方能與中方攜手，承擔推動全球經濟復甦與維護產供鏈穩定的責任，國際社會將對此景象高度期盼。

數據顯示，中國對美出口已連續四個月下降，但得益於磋商進展，雙邊貿易降幅在6月明顯收窄。不過，90天時間稍縱即逝，中美當務之急是鞏固磋商成果，排除干擾與破壞，以平等態度、互相尊重爭取雙贏結果。近期在中國舉辦的各類展會中，美國企業，特別是科技行業，依舊展現高度活躍；日內瓦聯合聲明發布後，兩國航運市場一度出現「一船難求」；外媒亦報導，今年創紀錄數量的中國企業正計劃赴美上市。這些事實顯示，雙邊經貿關係仍具韌性與現實合作需求，應倍加珍惜。

無論國際風雲如何變幻，中國堅持對美政策始終保持連續性和穩定性，將按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則處理和推進中美關係。美國政府和業界也多次釋放「美中合作可以做成很多好事」等積極信號。

中方希望美方的這種表態更多、更快地落實到行動中去，特別是落實到中美經貿關係當中，按照兩國元首通話指明的方向，相互成就，共同繁榮。

