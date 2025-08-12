中美再次暫停實施相互24%關稅90天　全球短期進出口成本壓力緩解

▲中美聯合聲明再次暫停實施相互24%關稅90天。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中美雙方今（12）日同步宣布，將在未來90天內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率，為進一步落實先前達成的經貿共識釋出積極信號。雖然涉及成果是「暫停」而非真正「取消」關稅，但對全球市場和企業而言，意味著短期內進出口成本壓力將有緩解。

根據大陸官媒《新華社》今天報導，中華人民共和國政府（「中國」）與美利堅合眾國政府（「美國」）在斯德哥爾摩發表聯合聲明，憶及2025年5月12日達成的中美日內瓦經貿會談聯合聲明（「日內瓦聯合聲明」）；以及考慮到雙方2025年6月9至10日倫敦會談和2025年7月28至29日斯德哥爾摩會談；雙方憶及日內瓦聯合聲明下所作承諾，並同意於2025年8月12日前採取以下舉措。

聲明首先指出，美方將繼續修改2025年4月2日第14257號行政令中對中國商品（包括香港、澳門特區商品）加徵從價關稅的規定，自8月12日，再次暫停實施24%的關稅90天，同時保留10%的加徵稅率。

中方則將在同一時間，為落實中美經貿會談共識，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年8月12日12時01分起，調整《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告2025年第4號）規定的加徵關稅措施，在90天內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率。

此外，中方將根據日內瓦聯合聲明的安排，採取或維持必要措施，暫停或取消針對美國的部分非關稅反制手段。大陸商務部今12日月宣布，對於之前列入出口管制管控名單調整作出回應，宣布對28家美國實體企業暫緩或停止相關限制。

此次，中美斯德哥爾摩會談，是在日內瓦聯合聲明所建立的機制框架下召開，由大陸國務院副總理何立峰率領中方代表團，美方則由財政部長斯科特·貝森特及美國貿易代表賈米森·格里爾共同參與。

斯德哥爾摩聯合聲明，雖僅涉及「暫停」而非真正「取消」關稅，但對全球市場和企業而言，意味著短期內進出口成本壓力將有緩解。另外，預料雙方在會中除關稅議題外，將就非關稅措施、雙邊投資、產業合作及爭端解決機制等議題交換意見。

若雙方能在90天內就更多結構性問題達成共識，未來或有機會進一步降低或撤銷高額加徵關稅，為全球貿易注入一些信心。