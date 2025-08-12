　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中美再次暫停實施相互24%關稅90天　全球短期進出口成本壓力緩解

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲中美聯合聲明再次暫停實施相互24%關稅90天。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中美雙方今（12）日同步宣布，將在未來90天內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率，為進一步落實先前達成的經貿共識釋出積極信號。雖然涉及成果是「暫停」而非真正「取消」關稅，但對全球市場和企業而言，意味著短期內進出口成本壓力將有緩解。

根據大陸官媒《新華社》今天報導，中華人民共和國政府（「中國」）與美利堅合眾國政府（「美國」）在斯德哥爾摩發表聯合聲明，憶及2025年5月12日達成的中美日內瓦經貿會談聯合聲明（「日內瓦聯合聲明」）；以及考慮到雙方2025年6月9至10日倫敦會談和2025年7月28至29日斯德哥爾摩會談；雙方憶及日內瓦聯合聲明下所作承諾，並同意於2025年8月12日前採取以下舉措。

聲明首先指出，美方將繼續修改2025年4月2日第14257號行政令中對中國商品（包括香港、澳門特區商品）加徵從價關稅的規定，自8月12日，再次暫停實施24%的關稅90天，同時保留10%的加徵稅率。

中方則將在同一時間，為落實中美經貿會談共識，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年8月12日12時01分起，調整《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告2025年第4號）規定的加徵關稅措施，在90天內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率。

此外，中方將根據日內瓦聯合聲明的安排，採取或維持必要措施，暫停或取消針對美國的部分非關稅反制手段。大陸商務部今12日月宣布，對於之前列入出口管制管控名單調整作出回應，宣布對28家美國實體企業暫緩或停止相關限制。

此次，中美斯德哥爾摩會談，是在日內瓦聯合聲明所建立的機制框架下召開，由大陸國務院副總理何立峰率領中方代表團，美方則由財政部長斯科特·貝森特及美國貿易代表賈米森·格里爾共同參與。

斯德哥爾摩聯合聲明，雖僅涉及「暫停」而非真正「取消」關稅，但對全球市場和企業而言，意味著短期內進出口成本壓力將有緩解。另外，預料雙方在會中除關稅議題外，將就非關稅措施、雙邊投資、產業合作及爭端解決機制等議題交換意見。

若雙方能在90天內就更多結構性問題達成共識，未來或有機會進一步降低或撤銷高額加徵關稅，為全球貿易注入一些信心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
模仿黎明走紅！楊尚斌凌晨「家人陪伴下離世」　享年43歲
LIVE／剛表態參選新北市長　黃國昌率議會民眾黨團拜會蔣萬安
新竹狗園10多隻狗「餓成白骨」慘死　照顧費還收1隻5萬
楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」
楊柳往南偏　侵襲率飆97%！「粉專曝1好消息」：祈禱台南平安
疊加關稅爭議　卓榮泰自我檢討：沒有一而再再而三說明讓大家誤會
高雄恐「雨下到紫爆」　陳其邁：山區致災風險高將進行撤離

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中美再次暫停實施相互24%關稅90天　全球短期進出口成本壓力緩解

陸時隔6年修訂「黨校工作條例」　新增「國辦高校」黨委應設立黨校

調整對美28家企業出口管制措施　陸商務部：8/12起暫緩或停止限制

斯德哥爾摩共識出爐！　中美再次暫停實施相互加徵關稅24％

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...鄰居嚇壞急報警

兩岸青年藝術交流營　原住民歌舞「慶豐收」畫下句點

台灣人遊內蒙古：放下成見交流　彼此距離沒想像中遙遠

8歲陸童當「榜一大姐」！　家長崩潰：突然發現戶頭剩50塊錢

陸夫妻離婚原因超扯！妻氣到掀翻餐桌　夫被網友痛罵「雞蛋男」

山東八旬翁深山走失近20小時　收養的狗守護直至獲救

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

中美再次暫停實施相互24%關稅90天　全球短期進出口成本壓力緩解

陸時隔6年修訂「黨校工作條例」　新增「國辦高校」黨委應設立黨校

調整對美28家企業出口管制措施　陸商務部：8/12起暫緩或停止限制

斯德哥爾摩共識出爐！　中美再次暫停實施相互加徵關稅24％

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...鄰居嚇壞急報警

兩岸青年藝術交流營　原住民歌舞「慶豐收」畫下句點

台灣人遊內蒙古：放下成見交流　彼此距離沒想像中遙遠

8歲陸童當「榜一大姐」！　家長崩潰：突然發現戶頭剩50塊錢

陸夫妻離婚原因超扯！妻氣到掀翻餐桌　夫被網友痛罵「雞蛋男」

山東八旬翁深山走失近20小時　收養的狗守護直至獲救

放鳥韓國官員遭批外交失禮　羅智強轟離譜：除了下台沒第二條路

普普會前夕！澤倫斯基傳態度軟化　同意「割讓俄占領土」換停火

333旅上兵沉迷線上博弈！營區內也玩　遭判3月+307萬獲利沒入

農曆年假9天「日本機票2萬↑」　過來人教1招：來回1萬3搞定

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」　腫瘤科醫：剩一道疤

教師打到學生跪地求饒、涉性平！　學校想解聘卻遭南投縣府4度退回

米其林必比登推介名單出爐　新北、新竹縣市首納評選

河海音樂季最終站在三重！爽逛近百攤、萬花筒「巨型天幕」免費拍

【東森傳愛助更生】生命影響生命！阿凱助更生人迎接全新人生

蔡司NSLY視界人格測驗登場！一起渲染視界抽沖繩來回機票、Switch等大獎

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

大陸熱門新聞

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

8歲陸童當「榜一大姐」！家長戶頭剩50元

水果被嫌賣太貴　百果園老董：教育消費者

票房破22億！南京照相館取材日軍真實罪證

女子為避雨進彩券行竟「刮中416萬元」

陸夫妻離婚原因超扯！被網友痛罵「雞蛋男」

台灣人遊內蒙古：放下成見交流　彼此距離沒想像中遙遠

花30元人民幣在摩天大樓「假裝上班」 假裝同事、假裝老闆都來了

兩岸青年藝術交流營　原住民歌舞「慶豐收」畫下句點

斯德哥爾摩共識出爐！ 中美再次暫停實施相互加徵關稅24％

代孕機器人」傳一年內問世 可十月懷胎完成受孕分娩全過程

八旬翁深山走失　狗守護直至獲救

陸14歲少女遭霸凌拍片 警方時隔11天才公佈處置...母親氣到暈倒

海南帥警跳海救人！濕身照瘋傳

更多熱門

相關新聞

斯德哥爾摩共識出爐！ 中美再次暫停實施相互加徵關稅24％

斯德哥爾摩共識出爐！ 中美再次暫停實施相互加徵關稅24％

中國大陸與美國在瑞典斯德哥爾摩舉行會談後達成共識，將自8月12日起，延長暫停對彼此部分商品加徵的24%關稅，為期90天，並保留對相關商品加徵10%的關稅。此舉是在5月日內瓦會談與6月倫敦會談基礎上，延續雙方對話成果，為後續經貿談判留出空間。

台灣關稅20%！３行業海嘯第一排　法人：台股短期衝擊可控

台灣關稅20%！３行業海嘯第一排　法人：台股短期衝擊可控

擔憂被視為轉口貨要加徵關稅　中國紡織大廠提高越南製造比重

擔憂被視為轉口貨要加徵關稅　中國紡織大廠提高越南製造比重

彭博：川普政府「尚未允許」賴清德過境美國

彭博：川普政府「尚未允許」賴清德過境美國

日本關稅15%！南韓談判壓力大「改打1張牌」

日本關稅15%！南韓談判壓力大「改打1張牌」

關鍵字：

中美關係加徵關稅經貿共識斯德哥爾摩會談市場反應

讀者迴響

熱門新聞

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

快訊／楊柳05：30發海警　估午後發陸警

明全台風雨最劇　楊柳登陸前「強度達巔峰」

林岱樺涉貪！　鐵證曝光

楊柳快閃台灣　發生1情況對南部殺傷力更強

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

家寧半年沒收入「宣布新身分」

快訊／楊柳還會增強！　最新動向曝

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面