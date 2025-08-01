　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普下重手！加拿大「35%關稅」正式生效　專家揭真正挑戰

▲▼美國總統川普會見加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 加拿大總理卡尼先前訪問白宮會晤川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府將加拿大關稅從25%調升至35%，聲稱是為回應加國對打擊芬太尼（fentanyl）走私問題「持續無作為與報復性舉措」。這項措施已於美東時間1日午夜（台灣中午12時）正式生效，衝擊兩國貿易關係，不過專家分析指出，實際影響範圍相當有限。

綜合CNN及BBC等，根據白宮公布的時程，除加拿大關稅自1日起生效，美國對其餘70多國的新關稅稅率將延至7日實施。不過7日前已裝船或在運輸途中的貨物，若能在10月5日前抵達美國，則可免於新關稅衝擊。

不過，多倫多大學全球事務學院教授費根（Drew Fagan）說明，「加拿大與美國之間主要在兩國製造的商品大多仍維持免關稅待遇。」這主要歸功於《美加墨協定》（USMCA），該協定在川普第一任期談成，2020年生效。

加拿大商業委員會執行長海德（Goldy Hyder）也透露，對這波關稅調漲「不太驚慌」，因為新措施「豁免加拿大經濟的絕大部分」。加拿大央行估計，能源出口的100%及其他商品的95%都符合USMCA規範。

但海德也警告，川普對鋼鐵及鋁材課徵50%關稅、汽車零件25%關稅的產業制裁措施，才是加拿大面臨的真正挑戰，因這些項目不受USMCA保護。費根認為，這只是加美貿易關係的「開場戲」，明年USMCA重新談判時，才是真正的「重量級對決」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／桃園資源回收廠全面燃燒！下風處民眾快關窗
快訊／大雷雨炸北北基　國家警報響
阿伯對前車「下跪、鑽車底」　結局超級暖獲18萬讚
關稅攤牌！投信：台灣握3籌碼　有望再拚延長賽對談資格
快訊／士林「7工人吸入揮發性氣體」倒地受困！　啟動大量傷患機
一家5口墜谷17歲少女罹難！生父悲痛認屍
「準白鹿」颱風助攻西南風「周末豪雨變強」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美參院委員會通過法案　授權總統「10億美元軍援台灣」

美官員證實：台灣關稅還在談　台提案獲肯定「接近成交」

川普關稅勝利「恐付出高昂代價」　BBC點出1關鍵：最大政治威脅

川普下重手！加拿大「35%關稅」正式生效　專家揭真正挑戰

快訊／川普降稅換大單！　柬埔寨宣布「對美商品零關稅」

一家四口健行遭男持刀攻擊　媽先帶2女兒逃生「返回救丈夫」雙亡

30分鐘達成協議！南韓官員曝背後2秘訣　讚川普「談判大師」

她赫見體重計「2筆54kg紀錄」：不是我！懷疑尪又偷吃

川普關稅政策盤點！蘋果也難倖免　科技、能源成下一波目標

遊樂設施甩到空中「突斷成兩半」　遊客重摔落地23人受傷3送醫

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【泰格與雪兒】中華電信

美參院委員會通過法案　授權總統「10億美元軍援台灣」

美官員證實：台灣關稅還在談　台提案獲肯定「接近成交」

川普關稅勝利「恐付出高昂代價」　BBC點出1關鍵：最大政治威脅

川普下重手！加拿大「35%關稅」正式生效　專家揭真正挑戰

快訊／川普降稅換大單！　柬埔寨宣布「對美商品零關稅」

一家四口健行遭男持刀攻擊　媽先帶2女兒逃生「返回救丈夫」雙亡

30分鐘達成協議！南韓官員曝背後2秘訣　讚川普「談判大師」

她赫見體重計「2筆54kg紀錄」：不是我！懷疑尪又偷吃

川普關稅政策盤點！蘋果也難倖免　科技、能源成下一波目標

遊樂設施甩到空中「突斷成兩半」　遊客重摔落地23人受傷3送醫

六月迎50歲放話攻讀博士班 　兒女爆發「媽媽為何要讀書？」

賴清德指「20％關稅還沒談完」　陳智菡轟：要鴕鳥到什麼時候？

聲明稿／君綺醫美澄清Google AI摘要誤植麻醉事故不實資訊

排隊到深夜！雞湯名店換房東　店面5300萬賣出　　

快訊／桃園資源回收廠全面燃燒！黑煙竄天際　環保局曝受影響區域

毛孩消暑去！全台首座公立寵物戲水池8/1啟用　北市狗公園增中犬區

美媒警告庫明加別步上他後塵！　德國軟豆當年棄湖人大約淪笑柄

台積電設廠換不到豁免！關稅20%只是前菜「半導體恐遭更狠關稅」

影／憲兵特勤教官改拿獵槍　變「外來種獵人」保衛台灣生態

樂天女孩進軍香港！　琳妲準備好美食清單

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

國際熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

川普簽行政命令　未列名國家一律課10％

台灣20％稅率　與斯里蘭卡、越南並列

台灣關稅有結果？川普將壓線宣布

台灣列第3類　美官員：未簽協議+高逆差

39名少男慘死　數十人陰莖被切除！「奪命成年禮」Ulwaluko結束了

白宮：最新稅率8／7生效　緩衝條件曝

曾拍成人無碼片！　日正妹「出道5天」被迫退團

對等關稅8／1開徵　美股重挫330點

川普同意！對墨關稅延90天

台灣關稅太高　日韓歐「砸千億」換降稅

更多熱門

相關新聞

台灣暫時性關稅32%到20%　綠委曝「還有方案」：努力爭取低於20%

台灣暫時性關稅32%到20%　綠委曝「還有方案」：努力爭取低於20%

美國總統川普（Donald Trump）推動的「對等關稅政策」將於8月1日正式啟動，台灣被列入20%稅率，高於日本、韓國與歐盟獲得的15%。而總統賴清德表明目前20％是暫行關稅，在野黨則怒轟喪權辱國，黨團總召傅崐萁也嗆聲，跟美國的關稅締約，一定要經過立法院的同意。對此，綠委吳思瑤今（1日）表示，這是暫時性稅率，行政部門跟國安團隊還在努力爭取更好結果，還在談判也還有方案，很多藍白委員用小道消息、甚至捏造訊息製造社會不安，真的要適可而止。

英媒：美參院軍事委員會主席8月率團訪台

英媒：美參院軍事委員會主席8月率團訪台

川普關稅！亞洲10%新常態　專家：15~20%看起來還不差

川普關稅！亞洲10%新常態　專家：15~20%看起來還不差

趙少康搶先川普公布32%　他諷：問聖皇新天公請出的川普聖靈嗎？

趙少康搶先川普公布32%　他諷：問聖皇新天公請出的川普聖靈嗎？

川普再掀關稅風暴　券商建議以防禦型股債配置

川普再掀關稅風暴　券商建議以防禦型股債配置

關鍵字：

美加貿易關稅政策經濟影響USMCA川普政府

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

獨／高雄5口墜谷慘況曝　疑17歲女「頭部只剩下巴」

阿伯對前車下跪　結局暖獲18萬讚

川普簽行政命令　未列名國家一律課10％

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面