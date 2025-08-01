川普下重手！加拿大「35%關稅」正式生效　專家揭真正挑戰

▲ 加拿大總理卡尼先前訪問白宮會晤川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府將加拿大關稅從25%調升至35%，聲稱是為回應加國對打擊芬太尼（fentanyl）走私問題「持續無作為與報復性舉措」。這項措施已於美東時間1日午夜（台灣中午12時）正式生效，衝擊兩國貿易關係，不過專家分析指出，實際影響範圍相當有限。

綜合CNN及BBC等，根據白宮公布的時程，除加拿大關稅自1日起生效，美國對其餘70多國的新關稅稅率將延至7日實施。不過7日前已裝船或在運輸途中的貨物，若能在10月5日前抵達美國，則可免於新關稅衝擊。

不過，多倫多大學全球事務學院教授費根（Drew Fagan）說明，「加拿大與美國之間主要在兩國製造的商品大多仍維持免關稅待遇。」這主要歸功於《美加墨協定》（USMCA），該協定在川普第一任期談成，2020年生效。

加拿大商業委員會執行長海德（Goldy Hyder）也透露，對這波關稅調漲「不太驚慌」，因為新措施「豁免加拿大經濟的絕大部分」。加拿大央行估計，能源出口的100%及其他商品的95%都符合USMCA規範。

但海德也警告，川普對鋼鐵及鋁材課徵50%關稅、汽車零件25%關稅的產業制裁措施，才是加拿大面臨的真正挑戰，因這些項目不受USMCA保護。費根認為，這只是加美貿易關係的「開場戲」，明年USMCA重新談判時，才是真正的「重量級對決」。