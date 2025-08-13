　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／楊柳13:00登陸台東太麻里　颱風眼通過將迎更強風雨

▲▼楊柳颱風登陸。（圖／取自氣象署網站）

▲楊柳颱風登陸台東。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

楊柳颱風於今天下午1時至1時10分登陸台東縣太麻里，中央氣象署指出，颱風眼通過期間將有風雨暫歇情形，但後續的強對流移入，將會帶來更劇烈的強風豪雨。

根據氣象署資訊，楊柳颱風今天下午1時的中心位置在台東的南南西方約20公里之處，以每小時29轉36公里速度，向西北西進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。

氣象署指出，楊柳颱風中心已於今天下午1時左右於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在台東南南西方，未來向西北西移動，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投及臺中以南陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。

海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署氣象預報科長劉宇其表示，目前為花連及台東風雨最大的時候，颱風眼通過期間將有風雨暫歇情形，但後續的強對流移入，將會帶來更劇烈的強風豪雨，民眾不可輕忽。隨著其通過台灣上空，今天午後嘉義以南及澎湖風雨也會轉趨劇烈。

劉宇其指出，今天至明天清晨是楊柳颱風影響最明顯期間，預估今天下午至傍晚從南部出海，暴風圈會持續影響花蓮、台東、苗栗以南及澎湖地區，明天凌晨從中國華南登陸，金門及澎湖仍會有風雨。

氣象署表示，昨天凌晨0時至今天下午1時已出現較大雨量區域包括花蓮縣豐南256.5毫米、台東縣池上239.5毫米、屏東縣大漢山219毫米。另外，蘭嶼、綠島已有17級以上強震風，成功、台東也有11級。

▲▼楊柳颱風已登陸台東太麻里。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風已登陸台東太麻里。（圖／氣象署提供）

08/12 全台詐欺最新數據

542 3 2348 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／楊柳登陸！船被吹到馬路上　停在雙黃線
狼醫平台上線！首波7人公布　3人還在執業
林襄被指介入馬傑森與阿布舞　本人回應「蒐證追究法律責任」
快訊／楊柳登陸了！　颱風眼通過將迎更強風雨
徐佳瑩、比爾賈遭爆7年婚生變！　公司曝真相
快訊／台東慘況曝！車庫掀翻　醫院大門吹爆
楊柳吹17級風！「恐怖第一排」畫面曝光　小貨車慘掀翻
抄襲被撤資格！台中女學霸傳分科重返台大醫學系
快訊／南投信義鄉宣布：12:30起停班停課
35歲男天天吃排骨便當罹大腸癌！　醫曝外食族致命習慣

中颱楊柳登陸　黃偉哲下令全面戒備、559人預防性撤離

陳佩琪拋以死控訴司法　黃國昌轟王俊力：不是躲起來就沒事

快訊／楊柳登陸！台東「漁船被吹上馬路」停雙黃線　驚人畫面曝光

中一中女學霸被撤資格　傳「再度考上台大醫」網狂恭喜！台大回應

快訊／台積電收最高1200元　台股大漲211點與史高差不到47點

10月電子產業科技、人工智慧暨物聯網展　開放登記觀展

蔡鍾協新電影開拍前「不演了」！　公司寄存證信函親曝內幕

狼醫平台上線！首波7醫事人員被公布　3人還在執業

林襄被指介入馬傑森與阿布舞　本人回應「蒐證追究法律責任」

銅鑼燒原料「混入異物」　日本無印良品宣布：自主召回

擔心爸爸走紅毯會尷尬 林逸欣特製「專屬拐杖」超貼心

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

快訊／新北桃園彰化「濱海鄉鎮」下午風力達停班課標準

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

楊柳發威　苗栗竹南游泳池停車場樹倒砸5車

楊柳發威　苗栗竹南游泳池停車場樹倒砸5車

楊柳颱風下午即將登陸，受到外圍環流影響，各縣市出現強風引發的災情。苗栗縣竹南鎮立游泳池旁停車場，中午11時左右有2棵榕樹遭瞬間陣風吹倒，樹幹砸中5輛轎車，幸好未釀成人員傷亡，但車主直呼好倒霉。

楊柳將登陸　林業保育分署提醒勿撿拾漂流木

楊柳將登陸　林業保育分署提醒勿撿拾漂流木

楊柳颱風直撲台東！吹翻果菜批發市場鐵棚　加油站屋頂倒塌

楊柳颱風直撲台東！吹翻果菜批發市場鐵棚　加油站屋頂倒塌

楊柳颱風逼近　枋寮警協助民眾撤離

楊柳颱風逼近　枋寮警協助民眾撤離

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

天氣降雨溫度楊柳颱風

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

