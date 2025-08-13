快訊／楊柳13:00登陸台東太麻里　颱風眼通過將迎更強風雨

▲楊柳颱風登陸台東。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

楊柳颱風於今天下午1時至1時10分登陸台東縣太麻里，中央氣象署指出，颱風眼通過期間將有風雨暫歇情形，但後續的強對流移入，將會帶來更劇烈的強風豪雨。

根據氣象署資訊，楊柳颱風今天下午1時的中心位置在台東的南南西方約20公里之處，以每小時29轉36公里速度，向西北西進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。

氣象署指出，楊柳颱風中心已於今天下午1時左右於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在台東南南西方，未來向西北西移動，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投及臺中以南陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。

海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署氣象預報科長劉宇其表示，目前為花連及台東風雨最大的時候，颱風眼通過期間將有風雨暫歇情形，但後續的強對流移入，將會帶來更劇烈的強風豪雨，民眾不可輕忽。隨著其通過台灣上空，今天午後嘉義以南及澎湖風雨也會轉趨劇烈。

劉宇其指出，今天至明天清晨是楊柳颱風影響最明顯期間，預估今天下午至傍晚從南部出海，暴風圈會持續影響花蓮、台東、苗栗以南及澎湖地區，明天凌晨從中國華南登陸，金門及澎湖仍會有風雨。

氣象署表示，昨天凌晨0時至今天下午1時已出現較大雨量區域包括花蓮縣豐南256.5毫米、台東縣池上239.5毫米、屏東縣大漢山219毫米。另外，蘭嶼、綠島已有17級以上強震風，成功、台東也有11級。

▲楊柳颱風已登陸台東太麻里。（圖／氣象署提供）