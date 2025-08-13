　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

記者周湘芸／台北報導

楊柳颱風今天上午11時位於台東的南南東方約60公里海面，蘭嶼、綠島已出現17級以上強陣風，中央氣象署預估將於下午1時左右登陸台東太麻里或大武，目前為花蓮及台東風雨最大的時候，午後嘉義以南及澎湖的風雨也會轉趨劇烈。

▲▼楊柳颱風路徑。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風路徑。（圖／氣象署提供）

根據氣象署資訊，楊柳颱風今天上午11時位於台東的南南東方約60公里之處，以每小時29轉36公里速度，向西北西進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署表示，根據最新資料顯示，楊柳颱風中心目前在台東南南東方近海，向西北西移動，其暴風圈已籠罩台東、花蓮、南投及雲林以南陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。

海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署氣象預報科長劉宇其指出，楊柳颱風以每小時29轉36公里速度前進，推估將於下午1時左右登陸台東太麻里或大武，目前為花連及台東風雨最大的時候，隨著其通過台灣上空，今天午後嘉義以南及澎湖風雨也會轉趨劇烈。

劉宇其表示，目前颱風眼已經十分清晰，直徑約50公里，厚實強對流開始襲擊花東、綠島及蘭嶼地區，並在蘭嶼、綠島出現超過17級強陣風，台東太麻里、成功也有11至13級，未來風力會更為增強。雖然颱風眼通過期間將有風雨暫歇情形，但後續的強對流移入，將會帶來最劇烈的強風豪雨，提醒民眾不可輕忽。

他指出，今天至明天清晨是颱風影響最明顯期間，楊柳颱風預估今天下午至傍晚從南部出海，暴風圈會持續影響花蓮、台東、苗栗以南及澎湖地區，明天凌晨從中國華南登陸，金門及澎湖仍會有風雨。

▲▼楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）

▲▼楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）

▲▼楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）

颱風及其外圍環流影響，氣象署表示，今天上午東半部地區雨勢漸增，下午起至晚間嘉義以南地區降雨也逐漸增加；花蓮縣、台東縣、高雄市及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣、台東縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭地區、苗栗以北山區及澎湖有局部大雨發生的機率。

氣象署也說，今天台東縣、澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生機率，雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣局部地區也有平均風9級以上或陣風11級以上，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區也有平均風6級以上或陣風8級以上。

▲▼楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）

08/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

