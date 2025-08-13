獨／颱風假夜遊西子灣！4學生階梯旁見男屍掛樹林　嚇破膽急報案

記者吳奕靖／高雄報導

楊柳颱風來襲，高雄市宣布停班停課，三名大學生與一名高中生趁著難得的假期，相約夜遊西子灣，沒想到一趟本該輕鬆的行程，卻成了驚魂夜。13日凌晨左右，他們在前往知名的十八王公廟時，竟在階梯旁的樹林中發現一具屍體，嚇得當場報警處理。

▲高雄西子灣十八王公廟階梯旁的樹林發現一具男屍 。（圖／記者吳奕靖攝）

3男1女組成的夜遊團，原本想趁著颱風假前夕，到西子灣欣賞夜景。一行人抵達十八王公廟，正準備爬上階梯時，其中一名學生發現階梯旁樹林中似乎有異狀。他表示：「我們走到一半，就看到怪怪的，然後我就下去了。」

▲警消抵達現場確認已經明顯死亡 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄西子灣十八王公廟旁階梯發現屍體，警方人員抵達現場勘驗 。（圖／記者吳奕靖攝）

這名學生靠近查看，才驚覺樹林裡竟然吊掛著一具屍體，嚇得他趕緊回頭向同伴求救。幾位年輕人當場嚇到魂飛魄散，立刻報警。警方獲報後迅速抵達現場採證。據了解死者是一名51歲的鄭姓男子，死前曾經有傳訊息給前妻，而就在20分鐘之後就被學生發現陳屍在十八王公廟旁階梯樹林當中，初步已經排除他殺嫌疑。目前全案已經報請檢察官相驗。

不過面對採訪時，幾位學生仍心有餘悸，神情顯得相當慌張。還是勉強穩定自己情緒，員警還是安慰他們，做了一件好事，試圖用正向的思考來消化這個恐怖的經歷。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995