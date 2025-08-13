萬華泰國餐廳樓上是淫窟！警突襲逮18泰妹　2台男連結中被逮

記者邱中岳／台北報導

北市警局萬華分局12日晚間突襲西昌街一家泰國餐廳，該餐廳二、三樓提供場所讓泰國籍女子賣淫，每次15分鐘收費1500元，泰國籍女子可以抽千元費用，警方共計帶回18名泰國籍女子、2名台灣男客以及現場負責人等20人。

▲泰國餐廳掛羊頭賣狗肉，二、三樓私設套房提供泰妹性服務。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，北市萬華西昌街一家泰國餐廳，一樓提供泰國料理作掩護，二、三樓竟然私設套房，提供泰國籍女子賣淫服務，警方12日晚間8時許攻堅，當場查獲18名泰國籍女子，以及正在進行交易的31歲呂姓、36歲的蕭姓男客等2人，另外還有34歲的賴姓現場負責人。

警方指出，該餐廳樓上的套房提供色情服務，每次以15分鐘為準，每次消費1500元，現場賣淫的泰籍女可以抽成1000元，警方當場查扣手機、保險套、潤滑液、監視器等證物，並將一干人等帶回派出所，訊後將18名泰國妹、2名男客依照社維法裁處，負責人則依照妨害風化罪嫌送辦。

據悉，18名泰籍女均持觀光簽證來台，有14天的時間可以從事賣淫賺錢，每天接客約5至6人，可以賺取約5千元，14天下來至少賺7萬，男客則坦承因為被路邊「伊拉客」揪生意，得知該泰國餐廳可以找泰籍女性交易。