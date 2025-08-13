快訊／新莊分局前車禍！汽車開上人行道「1女遭輾卡車底」送醫急救

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區中正路上的新莊警分局門口，13日清晨7時許，54歲賴姓男子駕駛一輛休旅車從中華路一段右轉中正路時，竟開上人行道，2名女子步行恰巧被撞倒，其中43歲范女還被輾壓卡在車底，造成頸部、腰部受傷，另一名26歲莊女則雙腳、臀部擦挫傷，車子在擦撞警車與偵防車後才停下，旁邊新北消防局二大隊消防人員立即到場協助行人脫困，賴姓駕駛初步自稱吃了感冒藥後，昏昏沈沈才會肇事，詳細肇事原因待警方調查。

▲新莊分局前車禍，1女遭輾送醫急救。（圖／記者陳以昇翻攝）