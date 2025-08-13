　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車牌塗黑還拒檢撞警　駕駛求和解被法官光速打臉

記者黃翊婷／台北報導

王姓男子去年4月間駕駛朋友的自小客車外出，途中因車牌塗黑被警員抓包，他擔心通緝身分曝光，竟直接開車衝撞警員，導致警員受傷，一審被依法判處有期徒刑6個月；接著，他提出上訴，希望能獲得和解的機會。不過，士林地院法官表示，一審量刑並無不妥，而且王男經合法傳喚無正當理由未到庭試行和解，最終裁定駁回。

▲桃園市謝姓男子對女性友人持續追求，多次到工作地點送美食、簡訊問候均未果，女子多次向法院聲請保護令，但謝男依然持續騷擾。（示意圖／視覺中國CFP）

▲王男拒絕停車受檢，竟然還開車衝撞警員。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，王男去年7月4日駕駛朋友的自小客車，由新北市往台北市方向行駛，卻因為車牌塗黑難以辨識，被路過的警員抓包，警員當下立刻開啟警示燈、警鳴器，示意王男停車受檢。

王男害怕自己因另案遭通緝的事情曝光，竟直接開車衝撞警員，導致警員摔車，雙膝、左手、左腕、右前臂、右手擦傷，警用機車也因車殼破損，不堪使用。事後，警方調閱沿途監視器影像追查車輛使用人，很快便循線逮住王男。

一審法官依駕駛動力交通工具犯妨害公務執行罪，判處王男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。王男提出上訴並表示，他想與受傷警員談和解並請求原諒，希望能獲得從輕量刑的機會，他絕不會再犯。

然而，士林地院法官表示，一審已詳細審酌王男的狀況，經綜合考量才做出判決結果，沒有違反比例、平等原則或罪刑相當原則，量刑並無不妥，況且王男聲稱想要和解，卻在經由合法傳喚之下，無正當理由未到庭試行和解，他的上訴說詞顯然為無理由，最終裁定駁回，全案確定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊柳中心估13:00登陸！　2地防最強風雨
LIVE／楊柳颱風中心即將登陸　氣象署最新說明
快訊／金門宣布今晚停班課　明上午停班課
陳冠希遭Nike求償38億台幣！　合作20年情斷
楊柳狂風暴雨來襲！台東路樹倒塌、縣府玻璃門爆裂慘況曝
快訊／台積電再創新天價！攻上1200元　市值衝破31兆
獨／颱風假夜遊西子灣！　4學生驚見屍體掛樹林
快訊／最大陣風破10級！　台中宣布2地停班課
楊柳「風力最猛眼牆」掃過綠島！　吹出17級強陣風

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

行人暗夜詭走西濱內線被撞死　反應時間僅1.8秒...超衰駕駛無罪

瀚亞投信前投資長「前置交易」炒股　聯手姊姊撈4155萬

楊柳颱風來襲！北市老泉里大樹傾倒「整棵腰斬」　現場畫面曝

4%利息太誘人！女匯1500萬投資「假安盛」　警銀聯手阻詐

楊柳逼近砸雨彈！高雄山區緊急撤離2202人　午後起雨勢最猛

20歲青年泳池內對小女友指侵　賠150萬和解換免囚

楊柳襲台狂風暴雨！台東10級強風路樹倒塌、縣府玻璃門爆裂

獨／颱風假夜遊西子灣！4學生階梯旁見男屍掛樹林　嚇破膽急報案

車手幫騙170萬「2同夥獲調解」　他沒出庭下場要賠119.8萬

新北警誤擊民眾判無罪　死者姑嗆殺法官「有診斷不會判死刑」

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

行人暗夜詭走西濱內線被撞死　反應時間僅1.8秒...超衰駕駛無罪

瀚亞投信前投資長「前置交易」炒股　聯手姊姊撈4155萬

楊柳颱風來襲！北市老泉里大樹傾倒「整棵腰斬」　現場畫面曝

4%利息太誘人！女匯1500萬投資「假安盛」　警銀聯手阻詐

楊柳逼近砸雨彈！高雄山區緊急撤離2202人　午後起雨勢最猛

20歲青年泳池內對小女友指侵　賠150萬和解換免囚

楊柳襲台狂風暴雨！台東10級強風路樹倒塌、縣府玻璃門爆裂

獨／颱風假夜遊西子灣！4學生階梯旁見男屍掛樹林　嚇破膽急報案

車手幫騙170萬「2同夥獲調解」　他沒出庭下場要賠119.8萬

新北警誤擊民眾判無罪　死者姑嗆殺法官「有診斷不會判死刑」

《英雄聯盟》夢魘電腦睽違近10年回歸！守主堡15分迎戰邪惡維迦

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

蔡阿嘎翻版！日諧星遭「前員工詐800萬失聯」　痛罵：信任的人做這種事

懷胎5個月孕婦在家被殺害　丈夫慘遭斬首「斷頭釘在尖刺上」

川普砸5.6兆打造！　美國「金穹」四層防禦設計曝光

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光

新加坡首富吳清亮過世　最強打工人白手起家打造「亞洲漆王」傳奇

行人暗夜詭走西濱內線被撞死　反應時間僅1.8秒...超衰駕駛無罪

全商務艙「Beond航空」明年首航台灣　全平躺設計直飛馬爾地夫

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

社會熱門新聞

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

男闖日租套房性侵　女突醒：為什麼是你

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

雲林婦醫院上廁所失蹤8年！法院宣告死亡

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男下場曝光

網紅律師「仙塔」東山再起！　美女律師加入超吸睛

雲林驚見65公斤狗肉！移工賣狗肉遭罰10萬

騎士遭後座男爆打倒地　還被拽手拖路旁

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

即／聚鼎科技董座移送北檢　財務主管200萬交保

快訊／嘉義市火警　連燒6戶木造民宅

元和雅診間被勒索千萬　手法如李宗瑞案

即／台大醫院總院3樓空橋火警！消防急衝現場

仙塔律師另起爐灶！　貼臉「食品大亨」爭寵攻陷

更多熱門

相關新聞

嗆詐團被封鎖　他改身分證仍變人頭戶

嗆詐團被封鎖　他改身分證仍變人頭戶

男子阿哲（化名）被指控將虛擬貨幣帳戶提供給詐騙集團使用，導致受害者被騙錢，損失10萬餘元。不過，阿哲表示，當時經朋友告知發現遇上詐團，立刻就將對方封鎖，隔日馬上去戶政事務所申請變更身分證字號，他真的不知道有虛擬帳戶這件事情，最終獲得士林地院法官裁定無罪。

搭車沒付錢　乘客襲警還怒罵五字經

搭車沒付錢　乘客襲警還怒罵五字經

吳火獅私生女討百億家產　今談判6兄姊

吳火獅私生女討百億家產　今談判6兄姊

約砲偷拔套變性侵　男同志被判3年10月

約砲偷拔套變性侵　男同志被判3年10月

他拒檢撞警車落跑　反省求緩刑被打臉

他拒檢撞警車落跑　反省求緩刑被打臉

關鍵字：

士林地院

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

男闖日租套房性侵　女突醒：為什麼是你

徐佳瑩爆7年婚變！比爾賈獨揪男助理看午夜場電影

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面