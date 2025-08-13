車牌塗黑還拒檢撞警　駕駛求和解被法官光速打臉

記者黃翊婷／台北報導

王姓男子去年4月間駕駛朋友的自小客車外出，途中因車牌塗黑被警員抓包，他擔心通緝身分曝光，竟直接開車衝撞警員，導致警員受傷，一審被依法判處有期徒刑6個月；接著，他提出上訴，希望能獲得和解的機會。不過，士林地院法官表示，一審量刑並無不妥，而且王男經合法傳喚無正當理由未到庭試行和解，最終裁定駁回。

▲王男拒絕停車受檢，竟然還開車衝撞警員。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，王男去年7月4日駕駛朋友的自小客車，由新北市往台北市方向行駛，卻因為車牌塗黑難以辨識，被路過的警員抓包，警員當下立刻開啟警示燈、警鳴器，示意王男停車受檢。

王男害怕自己因另案遭通緝的事情曝光，竟直接開車衝撞警員，導致警員摔車，雙膝、左手、左腕、右前臂、右手擦傷，警用機車也因車殼破損，不堪使用。事後，警方調閱沿途監視器影像追查車輛使用人，很快便循線逮住王男。

一審法官依駕駛動力交通工具犯妨害公務執行罪，判處王男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。王男提出上訴並表示，他想與受傷警員談和解並請求原諒，希望能獲得從輕量刑的機會，他絕不會再犯。

然而，士林地院法官表示，一審已詳細審酌王男的狀況，經綜合考量才做出判決結果，沒有違反比例、平等原則或罪刑相當原則，量刑並無不妥，況且王男聲稱想要和解，卻在經由合法傳喚之下，無正當理由未到庭試行和解，他的上訴說詞顯然為無理由，最終裁定駁回，全案確定。