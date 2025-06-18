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約砲偷拔保險套挨告性侵　男同志被重判3年10個月

記者黃翊婷／台北報導

男子阿強（化名）去年透過交友軟體結識A男，雙方相約發生性行為，他卻被抓包在過程中偷偷拔掉保險套，因而被A男提告性侵。雖然阿強矢口否認，但一審仍被士林地院法官依強制性交罪判處有期徒刑3年10個月；他提起上訴，二審依舊被裁定駁回。

▲▼避孕，保險套，約炮，性侵，強姦，懷孕。（圖／CFP）

▲阿強被控偷拿掉保險套並性侵A男，雖然他矢口否認，但一、二審都未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強去年間透過交友軟體結識A男，雙方相約在A男住處發生性行為，他明知A男同意發生性行為的前提是必須戴保險套，卻還是在過程中將保險套脫掉，經A男質疑並拒絕繼續發生性行為，他仍忽視A男的顧慮及意願，強制性交得逞。

阿強到案之後矢口否認性侵，他聲稱，性行為過程中都有戴保險套，只是在休息時不慎滑落，之後就沒有繼續做了。辯護人也強調，依內政部警政署刑事警察局鑑定書結果顯示，A男體內並無驗出阿強的DNA，無法證明阿強曾與A男發生危險性行為。

不過，士林地院法官認為，A男的證述前後一致，他在本案發生後，隨即傳訊息將此事告知友人，還因為報警而與阿強發生肢體衝突，隨後前往醫院驗傷，並決定報警提告，後續也持續就醫服用防HIV病毒的藥物、看心理醫生，若非實際遭受性侵，他為何要冒著名節受貶抑及涉犯偽證、誣告罪的風險，誣指第一次見面的網友阿強性侵。

一審法官認為A男的證詞可信，加上阿強過去有性案件相關前科，最後依強制性交罪判處阿強有期徒刑3年10個月。阿強不服，決定提出上訴。

二審高等法院法官認為，案發後A男的諸多行為及情緒反應，都與一般經歷預期外不安全性交行為後，因害怕染病而採取的補救措施大致相符，如果不是真的發生上述事情，他何必與阿強發生爭執，後續又積極就醫、表現出害怕之情。

最終，二審法官也沒有採信阿強的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。

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