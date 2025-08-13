　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／新北桃園彰化「濱海鄉鎮」下午風力達停班課標準

▲▼最新風雨預測。（圖／氣象署提供）

▲最新風雨預測。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署今（13日）上午10時公布楊柳颱風最新風雨預報，今天中午12時至晚間6時新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮將出現平均風7級或陣風10級以上，達停班課標準，其他包括雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等13縣市均達停班課標準。

根據氣象署公布最新風力預測，今天中午12時至晚間6時，新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、宜蘭縣濱海鄉鎮、花蓮縣濱海鄉鎮、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣將出現平均風7級或陣風10級以上，達到停班課標準。

至於最新24小時雨量預測，今天下午2時至14日下午2時雨量達標地區包括嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區，其中，嘉義縣山區預估雨量將達150至250毫米，高雄市山區達200至450毫米，屏東縣山區達200至450毫米。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

▲▼停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

08/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／楊柳中心估13:00登陸！　2地防最強風雨
LIVE／楊柳颱風中心即將登陸　氣象署最新說明
快訊／金門宣布今晚停班課　明上午停班課
陳冠希遭Nike求償38億台幣！　合作20年情斷
楊柳狂風暴雨來襲！台東路樹倒塌、縣府玻璃門爆裂慘況曝
快訊／台積電再創新天價！攻上1200元　市值衝破31兆
獨／颱風假夜遊西子灣！　4學生驚見屍體掛樹林
快訊／最大陣風破10級！　台中宣布2地停班課
楊柳「風力最猛眼牆」掃過綠島！　吹出17級強陣風
快訊／建臺高中烏龍27人報錯科　分發結果出爐

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

不斷更新／颱風楊柳中午登陸「今日停班停課」一次看

快訊／楊柳來襲！金門搶先宣布今晚停班課　明上午停班課

LIVE／楊柳颱風中心即將登陸　氣象署最新說明

颱風直撲台東！8AM超狂風雨狀況曝　在地店家驚：不是好惹的

愛上花東山海！她長住1年心碎離開　點出「4大殘酷現實面」

近10年「颱風假最多天縣市」曝　高達31天！台北19天只排第8名

快訊／最大陣風破10級！　台中市府宣布2地停班課

楊柳颱風來襲！溪頭風景區休園　彰化客運9路、10路停駛

建臺高中烏龍27人報錯科　20人上榜「5生上國立大學」

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

蔡阿嘎翻版！日諧星遭「前員工詐800萬失聯」　痛罵：信任的人做這種事

懷胎5個月孕婦在家被殺害　丈夫慘遭斬首「斷頭釘在尖刺上」

川普砸5.6兆打造！　美國「金穹」四層防禦設計曝光

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光

新加坡首富吳清亮過世　最強打工人白手起家打造「亞洲漆王」傳奇

行人暗夜詭走西濱內線被撞死　反應時間僅1.8秒...超衰駕駛無罪

全商務艙「Beond航空」明年首航台灣　全平躺設計直飛馬爾地夫

嘉義縣防汛工程提升 　六腳、東石聚落抽水站改善計畫

結婚10年性事變少！　林舒語「看到老公就想吐」抗議：整天開黃腔

【吸了個寂寞】吸塵器沒接管…整趟都白吸啦XD

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

快訊／新北桃園彰化「濱海鄉鎮」下午風力達停班課標準

快訊／楊柳走更快！　要撞進來了

楊柳長大穿尾台灣　切2波強風豪雨

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

中颱「楊柳」預計今（13）日中午登陸，中央氣象署將14縣市列入陸上警報範圍，共9縣市於昨晚宣布停班課，包括雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東與澎湖。就有網友整理出，從2015年至今全台各縣市停班停課天數，「颱風假」最多的是高雄市，高達31天，奪下冠軍。

關鍵字：

天氣降雨溫度楊柳颱風

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

男闖日租套房性侵　女突醒：為什麼是你

徐佳瑩爆7年婚變！比爾賈獨揪男助理看午夜場電影

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
