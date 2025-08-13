前藍委罕替賴政府說話「不該陷批評症候群」　喊面對關稅談判現實

▲國民黨前立委許毓仁。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

近日美國對等關稅談判的討論中，在野黨多次批評「關稅疊加」，以及質疑「黑箱」；不過，前國民黨立委許毓仁13日持不同看法，他認為要面對現實，幾乎都是疊加，不疊加是例外，也不該陷入「批評症候群」，而「黑箱」問題，他認為要理解透明化的限制，川普總統刻意把談判節奏壓縮到極限，讓透明化變得困難。

許毓仁13日以題為「台灣關稅談判：面對現實、團結應對」發文表示，這段時間的輿論熱度反映出大家對經濟前景的關切，但在情緒背後，必須冷靜看清現實，「台灣正處在艱難的國際經貿環境中，這需要我們不分藍綠、團結一致，才能走出困境」。

許毓仁指出，國際上「對等關稅原則」幾乎都是疊加，不疊加是例外。目前只有歐盟和日本在談判中成功納入不疊加條款。台灣現階段採用的只是「暫定稅率」，談判尚未結束，自然適用原則而不是例外。連南韓將對美投資提升到 3,500 億美元，都還沒換到不疊加條款，台灣若在談判中途就能拿到，國際上恐怕都會覺得不可思議。

許毓仁呼籲，不要陷入「批評症候群」。他說，有些人批評談判團隊能力不足，但現實是，不管藍營或綠營執政，負責談判的專業人員幾乎是同一批，包括行政院經貿談判辦公室、幕僚與智庫專家（中經院、台經院等）。貿易談判不是一場場「鍵盤比賽」，而是長期累積的實力與布局。

至於在野黨批評「談判黑箱」，並多次要求公開一事。許毓仁也說，必須理解，川普總統刻意把談判節奏壓縮到極限，讓透明化變得困難。

許毓仁表示，傳統的貿易談判往往以「年」為單位，雙邊先交換開放清單，再做產業影響評估、舉辦公聽會、設計補貼與轉型方案，最後簽署草約與正式協議。

許毓仁指出，川普的「對等關稅」是以「天」計算，九十天要談一百多國。他的慣用手法是先祭出極高稅率威脅，待對方震驚後，再丟出看似較合理的對案，並要求短時間內做出決定。

許毓仁說，日本的例子很典型：前七輪談判幾乎沒結果，第八次談判卻被直接帶到白宮橢圓辦公室，當場把對美投資從 4,000 億美元加碼到 5,500 億，並要求立即打電話回國決定是否接受。這種談判模式根本沒有時間與國內逐條溝通，也導致日方與白宮在稅率累加問題上各說各話，甚至至今未公布正式簽約文件。

接著，許毓仁強調，對等關稅對台灣傳產影響最大，這些產業近年本就受到匯率與國際稅率的雙重壓力。政府當然希望在談判中爭取不疊加條款，但必須認清——低稅率往往要用「大投資或大採購」來交換。

許毓仁說，以色列是美國最親密的盟友，稅率也只是15%，並未達英國的 10%。南韓投入 3,500 億美元都換不到不疊加條款。若台灣真的要爭取這項例外，國內是否能接受數千億美元級別的對美投資或採購？

最後，許毓仁呼籲，團結才有籌碼，他認為，這場關稅談判，不僅是經貿議題，更是攸關台灣產業生存與國際地位的考驗。需要認知到： 國際規則並非量身打造給台灣，談判必須在現實與利益間取捨；政治對立與意識形態爭論，無助於提升談判籌碼；在國際談判桌上，台灣必須呈現一個團結、一致、務實的國家形象，才能讓對方相信我們有能力兌現承諾，也才有機會爭取更好的條件。