Perplexity擬砸1兆元強奪Chrome！ 谷歌帝國岌岌可危

▲Perplexity AI 擬出價345億美元收購Chrome瀏覽器。（圖／記者吳立言攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

AI 新創公司 Perplexity AI 再度出招！該公司宣布，向 Google 母公司 Alphabet 提出 345 億美元（約新台幣 1.03 兆元） 的非合意收購案，鎖定全球市占第一的 Chrome 瀏覽器。雖然出價被認為偏低，但此舉被外界視為膽識過人，若成功恐重塑 AI 搜尋市場版圖。

根據路透社報導，Perplexity 由創辦人 Aravind Srinivas 領軍，成立至今僅 3 年，估值約 140 億美元，投資方包括 Nvidia 和日本軟銀。雖然資金缺口龐大，但知情人士透露，已有多家基金願意全額出資，名稱尚未曝光。

事實上，Perplexity 對大型併購並不陌生。今年 1 月它就曾針對 TikTok 美國業務 提出合併構想，盼化解美國對 TikTok 中資背景的安全疑慮。

路透社分析，Chrome 擁有超過 30 億名活躍用戶，是搜尋流量與用戶數據的黃金入口。若 Perplexity 拿下 Chrome，將可直接切入 AI 搜尋戰場，與 OpenAI、Google 正面交鋒。

目前，Perplexity 已推出 AI 瀏覽器 Comet，能替用戶執行特定任務；收購 Chrome 將大幅提升其競爭力。值得注意的是，OpenAI 也曾表達收購意願，甚至著手研發自家 AI 瀏覽器。

Google 尚未回應此事，也未有出售 Chrome 的打算。去年美國法院裁定 Google 在網路搜尋領域構成非法壟斷，美國司法部更建議將出售 Chrome 作為補救措施之一。但分析師認為，Google 幾乎不可能放手，可能會打長期官司保住 Chrome。

據路透社取得的條款，Perplexity 承諾保留底層程式碼 Chromium 的開源模式，兩年內投資 30 億美元，並維持 Chrome 預設搜尋引擎不變，強調交易將保障用戶選擇權、降低壟斷疑慮。

DuckDuckGo 執行長 Gabriel Weinberg 先前估計，若 Google 被迫出售，Chrome 市值至少達 500 億美元，高於 Perplexity 的出價。除了 Perplexity 與 OpenAI，Yahoo 與私募巨頭 Apollo Global Management 也傳出有興趣參與競標。