　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

生命靈數占卜！用生日算出你此生必做的挑戰任務

▲▼生日,生命靈數,挑戰,人生,任務。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲生命靈數揭曉一生必挑戰任務，從命運數找到專屬你的關鍵人生冒險。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

生命靈數是一種透過你的出生日期計算出來的「命運數」，能用來解析人生週期與關鍵時機的占卜方式；今天，不妨就參考日本網站《TRILL》的文章，透過生命靈數來揭曉你一生中「至少該挑戰一次的事情」吧！

首先，要先計算出你的命運數，計算方法如下：將出生年月日的所有數字拆開後相加，直到剩下一位數為止，最後的這個數字就是你的命運數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

例：1987年10月30日出生
1+9+8+7+1+0+3+0＝29
2+9＝11
1+1＝2
命運數為2。

算好自己的生命靈數了嗎？往下看結果！

命運數1：用自己的點子啟動新計畫

你一生中該嘗試的，就是把腦中的想法付諸實行，開啟一個屬於自己的計畫。無論規模大小，重點是相信自己的熱情與創造力。別被他人的眼光束縛，選擇自己真正想做的事，親手開闢的道路將帶來自信與驕傲。

命運數2：投入療癒人心的志工活動

你應該全心參與能帶給他人溫暖的志工行動，不求回報地支持別人，能讓你的溫柔更深刻，也讓心靈更豐盈。那些微笑與感謝，會成為你前進的力量。

命運數3：勇敢發表自己的作品

該挑戰的是，將自己創作的作品公開發表。跨越害羞與不安的瞬間，你的才能將全面綻放。不要被評價左右，展現專屬於你的世界觀，新的機遇與靈感將接踵而至。

命運數4：創造一個安心的歸屬地

不論是家園、社群或任何空間，親手打造一處能讓自己與他人感到安定的地方。一步步累積努力，將這份歸屬感守護並培養，它會成為你一生的珍寶。

命運數5：獨自踏上未知的異國旅程

一個人前往陌生的國度，面對語言與文化的差異，會帶來緊張也帶來驚喜。自己克服困難的經驗，將讓你更加自信，並打開嶄新的生活視野。

命運數6：遇見願用生命守護的人

你一生中該經歷的，是與一位讓你願意全心守護的人相遇。深刻的愛與陪伴會改變你的人生，也同時孕育出力量與溫柔。

命運數7：在瀑布下與自己對話

挑戰自然的洗禮，站在瀑布下感受水流衝擊，能讓你靜下心來面對真實的自己。放下雜念後，會萌生全新的堅定與自信。

命運數8：與完全不同背景的人交往

與成長環境或社會地位截然不同的人相處，雖會遇到價值觀的衝突，但跨越這些障礙，能讓你看見更廣闊的世界，並獲得無可取代的情感連結。

命運數9：全力衝刺賺錢目標

你應該挑戰自己在財富上極限衝刺的能力。賺錢的過程會磨練你的策略與耐心，也會讓你重新審視「真正重要的事物」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊柳登陸！船被吹到馬路上　停在雙黃線
狼醫平台上線！首波7人公布　3人還在執業
林襄被指介入馬傑森與阿布舞　本人回應「蒐證追究法律責任」
快訊／楊柳登陸了！　颱風眼通過將迎更強風雨
徐佳瑩、比爾賈遭爆7年婚生變！　公司曝真相
快訊／台東慘況曝！車庫掀翻　醫院大門吹爆
楊柳吹17級風！「恐怖第一排」畫面曝光　小貨車慘掀翻
抄襲被撤資格！台中女學霸傳分科重返台大醫學系
快訊／南投信義鄉宣布：12:30起停班停課
35歲男天天吃排骨便當罹大腸癌！　醫曝外食族致命習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中一中女學霸被撤資格　傳「再度考上台大醫」網狂恭喜！台大回應

快訊／楊柳13:00登陸台東太麻里　颱風眼通過將迎更強風雨

超市逛一圈「剩它沒漲價」滿滿整箱　婆媽驚呆：我這被掃空

失戀反而變更好？3星座分手後最容易迎來爆炸級成長

科展抄襲被撤資格！台中女學霸傳分科重返台大醫學系　母校回應了

不斷更新／颱風楊柳登陸　「今日停班停課」一次看

週末補眠超療癒還能「救心臟」？你以為的「睡眠債」其實可以這樣還清！

快訊／楊柳來襲！　南投「再1鄉鎮」宣布：12:30起停班停課

菜市場銅板美食藏「致富密碼」！他靠「1款小吃」擁10棟房產實力

綠島「17級陣風」有多狂？當地人第一視角曝　全嚇傻：望平安

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

中一中女學霸被撤資格　傳「再度考上台大醫」網狂恭喜！台大回應

快訊／楊柳13:00登陸台東太麻里　颱風眼通過將迎更強風雨

超市逛一圈「剩它沒漲價」滿滿整箱　婆媽驚呆：我這被掃空

失戀反而變更好？3星座分手後最容易迎來爆炸級成長

科展抄襲被撤資格！台中女學霸傳分科重返台大醫學系　母校回應了

不斷更新／颱風楊柳登陸　「今日停班停課」一次看

週末補眠超療癒還能「救心臟」？你以為的「睡眠債」其實可以這樣還清！

快訊／楊柳來襲！　南投「再1鄉鎮」宣布：12:30起停班停課

菜市場銅板美食藏「致富密碼」！他靠「1款小吃」擁10棟房產實力

綠島「17級陣風」有多狂？當地人第一視角曝　全嚇傻：望平安

中颱楊柳登陸　黃偉哲下令全面戒備、559人預防性撤離

陳佩琪拋以死控訴司法　黃國昌轟王俊力：不是躲起來就沒事

快訊／楊柳登陸！台東「漁船被吹上馬路」停雙黃線　驚人畫面曝光

中一中女學霸被撤資格　傳「再度考上台大醫」網狂恭喜！台大回應

快訊／台積電收最高1200元　台股大漲211點與史高差不到47點

10月電子產業科技、人工智慧暨物聯網展　開放登記觀展

蔡鍾協新電影開拍前「不演了」！　公司寄存證信函親曝內幕

狼醫平台上線！首波7醫事人員被公布　3人還在執業

林襄被指介入馬傑森與阿布舞　本人回應「蒐證追究法律責任」

銅鑼燒原料「混入異物」　日本無印良品宣布：自主召回

【要商不要喪】彰化600鄉親抗議火葬場　牧師怒燒王惠美黑白照

生活熱門新聞

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

快訊／新北桃園彰化「濱海鄉鎮」下午風力達停班課標準

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

更多熱門

相關新聞

大谷翔平愛犬會陪女兒睡覺

大谷翔平愛犬會陪女兒睡覺

重返投手丘後，大谷翔平再度展開二刀流挑戰，除了在打擊端持續火力輸出，投球方面也展現強勢回歸的身手。近日他接受《Number》專訪，暢談對職業生涯的心境轉變、以及場外作為新手爸爸的日常點滴，照顧女兒成為「微小幸福」，而且愛犬 Decoy還成為保母角色。。

鄧愷威14日凌晨先發戰教士

鄧愷威14日凌晨先發戰教士

昆凌32歲生日「甜靠周杰倫肩膀」　同框放閃

昆凌32歲生日「甜靠周杰倫肩膀」　同框放閃

粿粿、范姜彥豐傳婚變！經紀人首回應「送8字」　《全明星》戰友曝私下互動

粿粿、范姜彥豐傳婚變！經紀人首回應「送8字」　《全明星》戰友曝私下互動

黃勃睿再升一軍帶著破斧成舟的心　

黃勃睿再升一軍帶著破斧成舟的心　

關鍵字：

生日生命靈數挑戰人生任務

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面