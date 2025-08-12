氣溫飆32度！新北媽將1歲兒反鎖車內　警棍敲破賓士大G救人

▲媽媽下車時忘記帶鑰匙，將1歲兒反鎖賓士大G裡。（圖／記者陳以昇翻攝)

記者陳以昇、郭玗潔／新北報導

新北一名媽媽開著賓士大G，帶著自己的母親和1歲幼兒出外購物，下車時粗心將車鑰匙留在車內，導致後座的幼兒遭反鎖受困車中，當時氣溫直逼32度，在車輛未發動、車窗緊閉的情況下，車內溫度迅速飆升，狀況越來越危急，趕緊報警求助。警方到場後，在媽媽同意下，以警棍將這台市價約800萬的豪車車窗擊碎，外婆急忙將幼孫抱出，而員警的手也因擊碎車窗掛彩，經包紮後無大礙。

據了解，該名媽媽於9日9時許臨時停車到三芝市場，下車時將車鑰匙留在車內，導致幼兒遭反鎖受困，坐在後座的安全座椅上不停哭鬧，媽媽與阿嬤在車外見狀心急如焚，媽媽趕忙趕緊打電話報警求助。

三芝分駐所員警林加宸獲報立即趕赴現場，林員到場發現幼童已受困數十分鐘，若再拖延恐發生危險。雖然該車為進口豪車，車窗價格不菲，但媽媽此刻心中只掛念孩子安危，員警在取得同意後，果斷以警棍擊破車窗，迅速將幼童抱出，獲救瞬間，幼童嚎啕大哭，場面令人心疼，經救護人員檢視，小孩健康狀況良好，且無脫水情況，破窗期間因車窗玻璃噴濺，致員警右手背數處撕裂傷，經醫院包紮處置後，傷勢無大礙。