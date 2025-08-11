楊柳颱風還沒來…南投竹山暴雨2小時下136毫米　道路淹成滾滾泥河

▲楊柳颱風尚未侵台，竹山鎮道路又因暴雨淹水。（圖／翻攝「竹山人聊天室」臉書社團，下同）

記者高堂堯／南投報導

楊柳颱風逐漸逼近台灣，而近日午後對流雲系旺盛，竹山鎮於10日下午降下傾盆大雨，短短2小時內累計136毫米雨量，導致東鄉路等道路再淹水，雖然雨勢間歇後即迅速消退，但地方居民仍驚懼擔憂颱風再來時會有更嚴重災情。

中央氣象署昨天下午3時許即發布大雨特報，指出對流雲系發展旺盛、易有短延時強降雨，果然隨後竹山、鹿谷2鄉鎮即出現暴雨；水利署也於下午5時許，針對竹山鎮延平里、桂林里、山崇里、大鞍里、中山里、中央里、中正里、中崎里、秀林里、德興里、延和里、鯉魚里、社寮里、富州里等易淹水村里及道路發布淹水一級警戒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而竹山車籠埔站測得1小時78.5毫米的雨量，從下午1時至晚上6時累積達175.5毫米，地區整體而言為下午4至6時雨量最大，累積高達136毫米；集山路二段、東鄉路都因瞬間暴雨來不及宣洩傳出淹水災情，竹山通往鹿谷的東鄉路部分路段更淹成一片滾滾黃河」，路上車輛半個車胎都陷入水中，進退維谷、也擔心拋錨。

所幸雨勢在晚間6時許逐漸減緩、路面的積水也慢慢退去，東鄉路才能恢復正常交通，但眼見楊柳颱風又恐將登陸台灣，地方民眾也呼籲政府單位能積極改善當地道路容易淹水的問題，或開闢替代道路，以免釀成更嚴重災害。