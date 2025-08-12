全國救護技術員冠軍在台南！　黃偉哲頒金箔獎表揚救命英雄

▲台南市長黃偉哲接受全國救護技術員冠軍顏維廷轉呈冠軍獎座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南再添光榮！在「2025年全國十大傑出救護技術員選拔」中，南消第六救災救護大隊和緯高級救護隊的顏維廷，在全國2200名高級救護技術員中脫穎而出，榮獲第一名冠軍，為台南市爭光。

市長黃偉哲12日市政會議接受顏維廷轉呈全國冠軍獎座，並頒發金箔救災菁英獎座，表揚第五救災救護大隊復興分隊簡辰翰、歸仁高級救護隊蘇士雄，以及第六救災救護大隊永華高級救護隊林旻郁三位隊員的傑出表現。

黃偉哲表示，「救人一命勝造七級浮屠」，今日受獎的消防隊員可說是功德無量。他期勉消防員們將救護技術推廣出去，讓更多市民掌握急救知識，形成守護健康與安全的重要力量。

▲獲表揚的消防隊員簡辰翰（右二）、蘇士雄（右一）、林旻郁（左一）與市長黃偉哲、消防局長李明峯合影留念。

市府指出，簡辰翰、蘇士雄與林旻郁三位隊員，截至113年底，每人成功救回10位到院前心肺功能停止（OHCA）的病患，且患者腦功能恢復良好平安出院，成績相當難得，充分展現第一線搶救生命的專業與使命感。

消防局統計，自2019年至今，成功急救OHCA病患超過3000人，其中康復出院者超過400人，急救成功率達33%以上；同時透過車上即時心電圖，已協助診斷超過554件急性心肌梗塞患者，為挽救生命爭取黃金時間。