樂心關懷協會捐24萬鞋品兌換券　助台東弱勢學童迎接新學期

▲樂心關懷協會捐贈24萬元鞋品兌換券 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府12日於社會處前廣場舉辦「樂心伴行・幸福前迎」鞋品兌換券捐贈儀式，新北市樂心關懷協會捐贈300張面額800元、總價值新臺幣24萬元的全品項鞋品兌換券。副縣長王志輝代表受贈並回贈感謝狀，感謝協會長期關懷偏鄉學童，協助弱勢孩子添購新鞋，安心、自信地迎接新學期。

台東縣長饒慶鈴表示，台東幅員遼闊、城鄉差距明顯，弱勢學童的基本生活與教育需求需要社會共同關注。此次捐贈不僅提供物資援助，更傳遞溫暖與鼓勵，讓孩子以更自信的姿態邁入新學期。樂心關懷協會六年來持續支持臺東，累計捐贈鞋品兌換券達1,630張、總市值逾新臺幣130萬元，展現民間長期關注弱勢的堅定力量。

社會處長陳淑蘭指出，縣府為強化弱勢家庭的支持系統，持續完善實（食）物銀行服務網絡。目前全縣已設置21家實（食）物銀行及5處社區型提貨據點，冷凍冷藏設備建置率超過95%。除全面涵蓋各鄉鎮公所外，也積極協助偏鄉據點完善設施，確保物資保存與配送品質。透過平台媒合，平均每年可服務近5,000戶次家庭，讓物資取得更便利、配送更即時，將關懷與資源送到每一個需要的地方。

台東縣政府表示，此次捐贈展現企業與政府攜手守護下一代的典範。縣府將持續擴大公私協力，建構完善社福系統，打造溫暖、韌性社會。民眾如需物資協助，可洽各實物銀行分行，或電洽社會處社會救助及社工科089-350731分機215或236。