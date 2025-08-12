　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

AIT宣布新副處長梁凱雯出任　30年資深外交官早期曾在台服務

▲▼AIT宣布新任副處長梁凱雯。（圖／AIT提供）

▲AIT宣布新任副處長梁凱雯。（圖／AIT提供）

記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）12日宣布，梁凱雯女士（Karin M. Lang）於8月8日正式就任美國在台協會副處長一職。AIT表示，梁副處長是美國國務院資深職業外交官，官銜為公使銜參贊。

AIT表示，梁副處長於美國外交體系服務已經超過30年，上一個崗位是美國國務院西半球事務局古巴事務協調官（2022–2024），在此之前則擔任美國駐日本東京大使館負責領事事務的公使銜參贊暨總領事（2019–2022）。

AIT指出，梁副處長亦曾於美國國內擔任國務院領務局政策協調與公共事務辦公室主任（2017–2019），以及國務卿辦公室執行秘書處幕僚主任（2015–2017）。此外，梁副處長也曾在重要的海外駐點擔綱經濟與領事職務，包括哈瓦那、曼谷、台北、廣州與墨西哥城等地，亦在國務院東亞暨太平洋事務局擔任過多個政策職務。

梁凱雯表示，她在職涯早期就曾來到台灣服務，親眼見證了美台關係以及台灣充滿活力的民主有多麼強健。她很期待能持續推動雙方緊密的戰略及經濟合作，尤其是在台灣引領全球的尖端科技方面。

梁凱雯於明尼蘇達大學取得學士學位，並以優異成績自美國國防大學艾森豪學院（前稱美軍工業學院）畢業。2015年，梁因在墨西哥為雙重國籍兒童爭取權益的卓越表現，榮獲美國國務院「Mary A. Ryan傑出公共服務獎」，而她也精通西班牙語及中文。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

