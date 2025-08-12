只上1.5天班就住院！他收6月薪資單傻了　被扣到「-5千元」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一般人等發薪日都是期待數字往上加，但有男網友卻第一次遇到「薪水是負的」的情況，讓他整個傻眼。原來，他在6月初因急性心肌梗塞住院休養，直到7月17日才復工，但收到薪資單時，竟發現不但沒有薪水，還被倒扣5千多元，不禁發問「薪資是可以扣到負數的嗎？」引發網友議論。

原PO在Dcard發文請益「第一次領到負薪資，請問這樣合理嗎？」文中表示，他6月因急性心肌梗塞住院休養，只上班1.5天，7月則工作14.5天。沒想到，這個月領薪水時，實領金額卻顯示「-5150元」，讓他超傻眼「請問懂行的人，薪資是可以扣到負數的嗎？」

從圖中可見，原PO的薪資條顯示，6月份應領金額38571元，應扣項目有兩項，分別是37125元及6596元，實領金額卻是-5150元。7月份的薪水扣一扣則是只剩6160元。

▲▼原PO貼出薪資條。（圖／翻攝自Dcard）

許多網友看完也驚呼，「第一次看到還要付錢上班的」、「病假不是應該有半薪嗎」、「這是把公司該負擔的勞健保和勞退都算在你身上」。有人指出，從薪資單顯示，公司疑似將原本應由雇主負擔的勞健保費和勞退金，轉嫁給員工負擔，才會導致金額變成負的。

也有人給出行動建議，「直接截圖薪資單去勞工局檢舉」、「病假半薪、假日不能扣薪，這樣算根本不合法」、「趕快準備證據，薪水一定要討回來」。甚至有網友直言，「薪資單下方的感謝語真是最大的諷刺。」