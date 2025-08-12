大學也整天沒動！一工作「身材馬上走樣」　網曝差異：就減下來了

▲為什麼坐在辦公室容易變胖？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

畢業之後，有些人會找坐在辦公室的工作。不過近日就有網友發文透露，她大學時即便沒特別運動，仍能維持一定身材，可是自從開始坐在辦公室，她明明也沒吃比較多，卻明顯變胖，這到底是為什麼？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在Dcard上，以「為什麼坐辦公室一個多月馬上變胖」為標題發文，提到她大學時期沒有特別運動，就是都坐在教室裡，即便每天吃午餐、喝手搖飲，甚至晚餐很晚才吃，但仍沒有長肚子，身材保持得不錯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是原PO卻發現，自從她開始了朝九晚六的工作，哪怕每天吃的東西沒比較多，還減少喝飲料的頻率、晚餐在正常時間吃，卻反倒長肚子，不管是屁股還是腰，都變胖了，這到底是為什麼？她大學時期也沒有運動、一整天都坐著。

貼文曝光後，有網友認為，在校園內還是難免會走動，「宿舍到教室、校門口到教室、每堂課之間換教室，其實大學每天累積下來走很多，我也是上班後胖了6kg，後來多走路就減下來了」、「走路走太少，學校很大，公司很小」、「學校也沒有一直坐著啊，一小時就休息十分鐘，還有其他各種活動，並沒有一直不動坐在那邊到中午啊！辦公室根本就是從上班坐到下班耶」。

也有網友回應，「代謝降低啦，跟年紀有關」、「我看過一個說法，是你上班的時候，大腦告訴身體你正在受苦被虐待，因此身體收到大腦指令後開始積極儲存能量，並進入節能模式，但實際上並沒有消耗這麼多卡路里，攝入大於消耗，因此變胖。當然年紀上去代謝變差也有影響」、「我去年畢業，狀況跟你一樣目前胖了10公斤，但我自己覺得有部分是壓力大情緒進食」。

中華民國肥胖研究學會理事長、雙和醫院醫療副院長劉燦宏過去曾在《健康2.0》分享，只要連續坐著超過2個小時，身體組成就會改變，肌肉久而久之也會開始減少，脂肪反增，而增加的脂肪跑到身體空間最充足的地方，包括下腹部或屁股，當腹部囤積太多脂肪，變成中央型肥胖，就比較容易導致慢性病。