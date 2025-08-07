遭川普徵50%重稅！巴西總統受訪怒「談判毫無意義」：不會羞辱自己

▲巴西總統魯拉痛批，與川普談判毫無意義。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普日前對巴西出口商品大幅加徵關稅，最高達50%，引發巴西強烈反彈。巴西總統魯拉接受專訪時坦言，現階段不會主動與川普通話，強調與川普進行關稅談判毫無意義，直言「我不會羞辱自己」。他痛批川普試圖干預巴西內政，形容這是對主權國家的無理行徑，完全無法接受。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）接受《路透社》專訪時表示，雖然美國強徵重稅勢必衝擊巴西出口，但政府不會立刻祭出對等報復措施，也未放棄與美方官員層級的接觸管道。不過，魯拉也明確指出，目前直覺顯示川普無意談判，他不會強求，也不願在毫無對等的情況下向川普示弱。他說，「等我的直覺認為他願意談，我會立刻打給他。」

魯拉形容美巴關係正陷入200年來低點。他指責川普政府將對巴西的高關稅，與要求巴西終止起訴右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）掛鉤。波索納洛目前正因涉嫌密謀推翻2022年大選結果而受審。魯拉強調，這是巴西的司法事務，最高法院「不在乎川普怎麼說，也不應該在乎」。

魯拉甚至直指，波索納洛應為鼓動川普介入巴西司法再接受一次審判，痛批他是「國家的叛徒」。他回顧歷史表示，巴西過去已經原諒美國參與1964年政變，如今卻再次面臨美國總統企圖對主權國家指手畫腳，實在不能容忍。

對於未來是否與川普會面，魯拉並不排斥，表示可能在下月聯合國大會或11月氣候變遷峰會上碰面，但強調必須基於互相尊重。他還提及川普過去羞辱南非總統拉瑪佛沙與烏克蘭總統澤倫斯基的言行，「一個總統不能羞辱另一個總統，我尊重每個人，也要求被尊重。」

面對關稅帶來的衝擊，魯拉指出，政府目前聚焦於國內因應措施，包括維持財政紀律、減輕出口受損壓力。同時，他也計劃聯絡金磚五國（BRICS）其他成員，從印度與中國開始，探討是否對美國採取聯合反應。

此外，魯拉透露，巴西正擬定一項新的國家礦產資源政策，將戰略性礦產視為國家主權資產，扭轉長年礦產出口卻未為國內經濟帶來實質價值的狀況。