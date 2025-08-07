　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遭川普徵50%重稅！巴西總統受訪怒「談判毫無意義」：不會羞辱自己

▲▼巴西總統魯拉。（圖／路透）

▲巴西總統魯拉痛批，與川普談判毫無意義。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普日前對巴西出口商品大幅加徵關稅，最高達50%，引發巴西強烈反彈。巴西總統魯拉接受專訪時坦言，現階段不會主動與川普通話，強調與川普進行關稅談判毫無意義，直言「我不會羞辱自己」。他痛批川普試圖干預巴西內政，形容這是對主權國家的無理行徑，完全無法接受。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）接受《路透社》專訪時表示，雖然美國強徵重稅勢必衝擊巴西出口，但政府不會立刻祭出對等報復措施，也未放棄與美方官員層級的接觸管道。不過，魯拉也明確指出，目前直覺顯示川普無意談判，他不會強求，也不願在毫無對等的情況下向川普示弱。他說，「等我的直覺認為他願意談，我會立刻打給他。」

魯拉形容美巴關係正陷入200年來低點。他指責川普政府將對巴西的高關稅，與要求巴西終止起訴右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）掛鉤。波索納洛目前正因涉嫌密謀推翻2022年大選結果而受審。魯拉強調，這是巴西的司法事務，最高法院「不在乎川普怎麼說，也不應該在乎」。

魯拉甚至直指，波索納洛應為鼓動川普介入巴西司法再接受一次審判，痛批他是「國家的叛徒」。他回顧歷史表示，巴西過去已經原諒美國參與1964年政變，如今卻再次面臨美國總統企圖對主權國家指手畫腳，實在不能容忍。

對於未來是否與川普會面，魯拉並不排斥，表示可能在下月聯合國大會或11月氣候變遷峰會上碰面，但強調必須基於互相尊重。他還提及川普過去羞辱南非總統拉瑪佛沙與烏克蘭總統澤倫斯基的言行，「一個總統不能羞辱另一個總統，我尊重每個人，也要求被尊重。」

面對關稅帶來的衝擊，魯拉指出，政府目前聚焦於國內因應措施，包括維持財政紀律、減輕出口受損壓力。同時，他也計劃聯絡金磚五國（BRICS）其他成員，從印度與中國開始，探討是否對美國採取聯合反應。

此外，魯拉透露，巴西正擬定一項新的國家礦產資源政策，將戰略性礦產視為國家主權資產，扭轉長年礦產出口卻未為國內經濟帶來實質價值的狀況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 3 2009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電關稅豁免！台股飆漲逾461點　台積電平天價
台積電內鬼案牽扯「日本國家隊」？　業內人士：可能是場低級錯誤
夫婦看病下車就被撞1死1傷　現場恐怖畫面曝
快訊／上班快改道！　國3回堵8公里
今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
長髮正妹嫁給「身高120cm」男友！婚禮照爆紅　真實原因太催

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普強徵100%半導體關稅　韓媒擔憂：恐重創南韓出口經濟！

變態男夜店摸大腿猥褻！超兇女舞者「美腿踹飛臉」　要他滾回去

半導體關稅100％、台積電投資被加碼　業界揭「川普組合拳」企圖

遭川普徵50%重稅！巴西總統受訪怒「談判毫無意義」：不會羞辱自己

川普狂賀！蘋果在白宮宣布對美投資　iPhone生產鏈「回流美國」

被豁免「100%半導體關稅」　台積電ADR盤後V型飆漲3.7％

快訊／川普：台積電投資2000億美元　提前宣布半導體關稅100％

快訊／川普提前透露　將徵100%半導體關稅

「財星」全球百大商界人士　黃仁勳擠下馬斯克奪冠

川普：特使與普丁會晤有成效　取得重大進展

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

川普強徵100%半導體關稅　韓媒擔憂：恐重創南韓出口經濟！

變態男夜店摸大腿猥褻！超兇女舞者「美腿踹飛臉」　要他滾回去

半導體關稅100％、台積電投資被加碼　業界揭「川普組合拳」企圖

遭川普徵50%重稅！巴西總統受訪怒「談判毫無意義」：不會羞辱自己

川普狂賀！蘋果在白宮宣布對美投資　iPhone生產鏈「回流美國」

被豁免「100%半導體關稅」　台積電ADR盤後V型飆漲3.7％

快訊／川普：台積電投資2000億美元　提前宣布半導體關稅100％

快訊／川普提前透露　將徵100%半導體關稅

「財星」全球百大商界人士　黃仁勳擠下馬斯克奪冠

川普：特使與普丁會晤有成效　取得重大進展

白色系美肌療癒力！希臘優格、酵母配方　讓益菌守護穩定膚況

台積電100%關稅豁免！台股大漲逾461點挑戰2萬4　台積電平天價

孕婦染屈公病破壞子宮環境　胎兒長大恐發展遲緩、自閉

「Nissan入門小休旅」黑化超帥折合新台幣僅31萬！印度1.0升雙動力開賣

00961憑真配息底氣稱霸！連兩月雙位數年化配息率領跑高息ETF

川普強徵100%半導體關稅　韓媒擔憂：恐重創南韓出口經濟！

葛斯密特代打開轟、貝德納5出局救援　洋基擊退遊騎兵終止5連敗

季配型高股息ETF連番降息，00929反升息兩次！網：不愧是月配始祖！

沈玉琳罹癌病因難追　醫揭骨髓性、淋巴性白血病2大差異

苗栗男修繕屋樑亂丟2噸石棉瓦廢棄物　廠商1張單據露餡恐重罰

苗栗「比車大」巨石從天而降砸扁自小客　2男子死亡

國際熱門新聞

快訊／川普：台積電投資2000億美元

台積電被豁免「100%半導體關稅」　ADR盤後V型反漲

快訊／川普：將徵收100%半導體關稅

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

14歲遭軟禁2個月懷孕！日正妹36歲當阿嬤

穿飛鼠裝挑戰死亡之星！中國網紅撞山壁慘死

日本試產2奈米是巧合？Rapidus背景曝

印度總理莫迪傳8/31訪華　7年來首次

11歲星國女童買冰淇淋　遭雜貨店老闆性侵

即／川普宣布：印度關稅提高至50%

川普狂賀！蘋果在白宮宣布擴大投資1000億鎂

蘋果勁揚5.1%助攻美股收紅　台積電ADR反跌0.47％

羅傑斯：我已全面清空美股

台積電洩密案　外媒搶報：台日出現裂痕

更多熱門

相關新聞

川普狂賀！蘋果在白宮宣布擴大投資1000億鎂

川普狂賀！蘋果在白宮宣布擴大投資1000億鎂

蘋果公司（Apple）宣布，將加碼在美國投資1000億美元，用於擴大國內製造與供應鏈佈局，此舉正值美國總統川普出席相關活動前夕，外界認為此舉旨在回應白宮對蘋果海外產線布局的關切

關稅是「隱形的裁員機器」　真相如何被制度槊殺？

關稅是「隱形的裁員機器」　真相如何被制度槊殺？

川普：特使與普丁會晤有成效　取得重大進展

川普：特使與普丁會晤有成效　取得重大進展

美特使會晤普丁　川普：取得巨大進展

美特使會晤普丁　川普：取得巨大進展

即／川普宣布：印度關稅提高至50%

即／川普宣布：印度關稅提高至50%

關鍵字：

北美要聞川普對等關稅巴西魯拉50%

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普：台積電投資2000億美元

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

台積電被豁免「100%半導體關稅」　ADR盤後V型反漲

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

單親媽自摔亡　男友自責情緒低落尋短

龜山高壓電塔掛男屍！死亡超過3天身分曝

董至成送關心「探病沈玉琳」遭酸民炮轟！

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！

女子每天塗2次止痛藥膏「擦到洗腎」

20%關稅今上路！　專家：台灣會被榨乾

LINE害手機卡卡！她用「這招」瞬間瘦身92G

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面