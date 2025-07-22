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很多人都會！吃飯1壞習慣恐罹癌　醫師警告：食道癌風險高90％

湯,熱湯,碗。（圖／達志／示意圖）

▲吃飯配燙口熱湯，小心食道癌找上門。（圖／達志／示意圖）

記者柯沛辰／綜合報導

不少人吃飯總愛配熱湯，但小心這個習慣可能暗藏致癌危機。腸胃科醫師鄭泓志表示，世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症研究機構（IARC）早在2016年就將超過65°C的熱飲列為「2A類致癌物」，而且2019年另一篇研究也發現，每天喝高溫熱茶或熱湯的人，罹患食道癌的風險比起一般人高出90％。

鄭泓志日前在臉書分享，有位伯伯前來看診，說已經好一陣子吞嚥「怪怪的」，偶爾伴隨胸悶，持續在耳鼻喉科追蹤都沒改善，所以上門求診，沒想到經過內視鏡檢查，竟赫見伯伯食道下段已經有部分細胞異化，聊了一下才知道，原來伯伯每天吃飯都習慣來碗熱湯。

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鄭泓志說，很多長輩都覺得湯要趁熱喝才對味，但長期讓高溫直接刺激下食道黏膜，會讓細胞反覆受傷發炎，罹患食道癌的風險也會提高，因為食道比胃更脆弱，缺乏厚實的黏膜防護，較容易造成損傷，若下食道受高溫刺激，不僅容易出現吞嚥疼痛、胸痛或腹痛，還會更易受胃酸逆流影響，使黏膜修復困難，提高食道癌風險。

鄭泓志指出，世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症研究機構（IARC）在2016年就將超過65°C的熱飲列為「2A 類致癌物」，也就是可能對人類致癌的物質。而2019年發表的一項針對伊朗Golestan地區居民的研究發現，那些每天喝高溫熱茶或熱湯的人，罹患食道癌的風險比喝較低溫飲品的人高出90％。

該怎麼知道熱湯的溫度會不會傷害食道？鄭泓志列出3個簡單的判斷方法：

一、第一口覺得燙，就等一等

很多人習慣「忍著燙感」慢慢喝，但其實每一口都在無形中灼傷食道。如果第一口感覺燙得受不了、舌頭有點刺痛，那代表溫度過高，會直接破壞食道表層黏膜，造成燙傷。

二、先用舌尖試溫、再攪拌，別讓高溫傷喉嚨

舌尖比口腔內部更敏感，喝熱飲時可以先用舌尖輕觸湯匙或杯緣試試溫度，如果覺得燙，代表還太熱，應該再等一下。此外，還可以用湯匙攪拌幾下，幫助熱氣散發，讓溫度降得更均勻。

三、小口啜飲比大口吞嚥更安全

大口吞嚥熱湯容易讓高溫直接接觸食道，短時間內造成較大的溫度衝擊，可能傷及更深層的組織。最好的方式是小口啜飲，讓熱氣在口腔稍微分散，減少直接燙傷的風險。另外，喝湯時避免快速連續喝下，可以每一口之間稍作停頓，讓食道適應溫度。

鄭泓志呼籲，喝熱湯千萬別急，長期喝過燙飲品容易導致食道發炎，甚至增加癌變風險，影響比想像中更大，「不燙口，才是對食道最好的保護！」

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