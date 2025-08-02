老爸偷吃女員工喊「頭頭癢癢」　女兒玩手機抓包...截圖向老媽告狀

▲高雄男子偷情女下屬還傳鹹濕簡訊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名許姓高階主管是偷吃老手，和公司女下屬搞不倫戀長達6年，還用情侶私密APP大談鹹濕情話，對小三撒嬌說「頭頭那裡癢癢、套套都買好了」，沒想到女兒玩手機時意外發現，瞬間化身「臥底神探」，立刻截圖告狀媽媽，讓許妻氣到炸裂，一狀告上法院怒求償150萬元。法官認定配偶權遭侵害，判許男與小三連帶賠償50萬元。

判決指出，許男是某上市公司經理，與太太結婚24年、育有兩女，兩人還是同公司同事；怎料男方搞辦公室戀情，與女下屬小安（化名）你儂我儂，從2017年一路偷情到2022年。

2023年1月，許的女兒拿他的手機玩，竟意外開到一款情侶專用聊天APP，本以為是爸媽的感情天地，沒想到裡頭滿滿是老爸與女同事小安的鹹濕對話，不但直白討論性行為是否戴套，許男還撒嬌喊：「我們要不要用套子，我頭頭那裡癢癢」。

兩人互傳情話毫不掩飾，小三放話「下輩子要嫁你」，許男也應聲「下輩子娶妳」，還說「欠妳的下輩子還」，儼然一對準夫妻。

女兒見狀嚇傻，立刻拿手機截圖告訴媽媽，許妻怒火中燒，對老公與小三提告侵害配偶權，求償150萬元。法院審理時，許男知錯不爭，小三則辯稱一開始不知男方已婚，後來雖想斷，但情感糾纏仍斷不了。

法官審酌兩人交往時間長、對話內容明顯逾矩，認定已侵害黃女配偶權，判賠50萬元。全案可上訴。