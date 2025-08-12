楊柳南修逼近！屏東強風大豪雨「高風險區」　周春米下令全縣戒備

▲屏東縣長周春米。（圖／屏東縣政府提供）

記者閔文昱／綜合報導

楊柳颱風持續逼近台灣，路徑最新預測出現南修趨勢，氣象署預估最快12日清晨發布海上颱風警報，屏東有高度可能納入陸上警戒範圍，全縣都屬強降雨與強陣風高風險區。對此，屏東縣長周春米提醒，全縣將進入全面防颱警戒，請鄉親務必落實各項防颱措施，守護自身及家園安全。

周春米11日晚間在臉書發文指出，依預報資料顯示，13日將是颱風影響屏東最劇烈時段，山區24小時雨量恐超過330毫米，沿海及平地也將出現強烈陣風，山區居民與沿海鄉親必須嚴加防範。

縣府11日下午已召開颱風動態研判會議，要求各鄉鎮及相關單位針對上次豪雨的災害熱點全面檢視，加強防汛整備、預佈移動式抽水機，並持續關懷獨居長者與弱勢族群安全。對於山區及易致災區域居民，縣府呼籲務必及早撤離，以確保人身安全。

周春米強調，面對颱風來襲，鄉親務必落實各項防颱措施，做好門窗加固、排水檢查與防災物資準備，守護自身與家園安全。縣府團隊將持續密切監控颱風動態，並即時對外發布最新防災資訊，提醒民眾提高警覺。

氣象署提醒，13日白天至晚間恐為全台風雨最劇烈時段，東半部與南部為主要影響熱區，其中花東及恆春半島雨勢急遽增強，日累積雨量上看豪雨或大豪雨等級；嘉義以南平地及山區也有大雨至豪雨機率，局部山區可達大豪雨以上，低窪地區應預先布設沙包防淹，沿海須加固門窗並嚴防長浪，農民與漁民應提前防颱、避免戶外高風險作業。