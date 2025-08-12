　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

楊柳南修逼近！屏東強風大豪雨「高風險區」　周春米下令全縣戒備

▲周春米縣長主持災害應變中心會議 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣長周春米。（圖／屏東縣政府提供）

記者閔文昱／綜合報導

楊柳颱風持續逼近台灣，路徑最新預測出現南修趨勢，氣象署預估最快12日清晨發布海上颱風警報，屏東有高度可能納入陸上警戒範圍，全縣都屬強降雨與強陣風高風險區。對此，屏東縣長周春米提醒，全縣將進入全面防颱警戒，請鄉親務必落實各項防颱措施，守護自身及家園安全。

周春米11日晚間在臉書發文指出，依預報資料顯示，13日將是颱風影響屏東最劇烈時段，山區24小時雨量恐超過330毫米，沿海及平地也將出現強烈陣風，山區居民與沿海鄉親必須嚴加防範。

縣府11日下午已召開颱風動態研判會議，要求各鄉鎮及相關單位針對上次豪雨的災害熱點全面檢視，加強防汛整備、預佈移動式抽水機，並持續關懷獨居長者與弱勢族群安全。對於山區及易致災區域居民，縣府呼籲務必及早撤離，以確保人身安全。

周春米強調，面對颱風來襲，鄉親務必落實各項防颱措施，做好門窗加固、排水檢查與防災物資準備，守護自身與家園安全。縣府團隊將持續密切監控颱風動態，並即時對外發布最新防災資訊，提醒民眾提高警覺。

氣象署提醒，13日白天至晚間恐為全台風雨最劇烈時段，東半部與南部為主要影響熱區，其中花東及恆春半島雨勢急遽增強，日累積雨量上看豪雨或大豪雨等級；嘉義以南平地及山區也有大雨至豪雨機率，局部山區可達大豪雨以上，低窪地區應預先布設沙包防淹，沿海須加固門窗並嚴防長浪，農民與漁民應提前防颱、避免戶外高風險作業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳12小時快閃台灣　粉專指若發生1情況：對南部殺傷力會更強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

楊柳南修逼近！屏東強風大豪雨「高風險區」　周春米下令全縣戒備

南投縣身心障佔總人口10%　縣府擴增第二協作據點助精障者自立

大聯盟賽車場辦球賽啟發　埔里飯店變雕塑教室邀藝術家「住」村創作

快訊／基隆八斗子漁港火燒船　6人緊急跳船

快訊／楊柳颱風逼近　奧萬大、合歡山遊樂區明天預警性休園

楊柳颱風逼近！新北水利局全面戒備　抽水機、水門嚴陣以待

新北中環公園完工今啟用　侯友宜：塭仔圳開發重大里程碑

新北環保局招募175名稽查員　8／20起開放網路報名

等車免追問司機！雙北聯推AI公車站長　4大站點限時體驗

蘭嶼預拌混凝土車自撞山壁　駕駛受困明顯死亡

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

【阿嬤嘴硬翻車現場】拒絕換座位→下一秒出糗跌倒！

楊柳南修逼近！屏東強風大豪雨「高風險區」　周春米下令全縣戒備

南投縣身心障佔總人口10%　縣府擴增第二協作據點助精障者自立

大聯盟賽車場辦球賽啟發　埔里飯店變雕塑教室邀藝術家「住」村創作

快訊／基隆八斗子漁港火燒船　6人緊急跳船

快訊／楊柳颱風逼近　奧萬大、合歡山遊樂區明天預警性休園

楊柳颱風逼近！新北水利局全面戒備　抽水機、水門嚴陣以待

新北中環公園完工今啟用　侯友宜：塭仔圳開發重大里程碑

新北環保局招募175名稽查員　8／20起開放網路報名

等車免追問司機！雙北聯推AI公車站長　4大站點限時體驗

蘭嶼預拌混凝土車自撞山壁　駕駛受困明顯死亡

基隆小黑「叼香腸」小踏步過馬路　表情萌翻網：開心到走路都有風

喬納森「上吐下瀉」仍拚完國王測試　毛加恩大讚積極態度想培養

楊柳南修逼近！屏東強風大豪雨「高風險區」　周春米下令全縣戒備

南韓官員怒轟台灣「外交失禮」登上韓媒：留下傲慢的印象

漁港代客料理「清蒸變水煮」2千元螃蟹上桌　客傻眼：每隻都滴水

7歲愛女解剖「舌頭咽喉全不見」！真相曝光　媽媽聽了哽咽

北中南布袋戲名師「大阪世博」聚集演出！北海道狂粉朝聖看哭了

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...鄰居嚇壞急報警

公開也不讓你看清　東風-100相隔6年亮相發射模糊展示

快訊／美國賓州鋼鐵廠爆炸「至少10人受傷」　多人受困瓦礫堆下

【逆向驚魂】保時捷北宜彎道超車！業務挨罵反嗆：有撞到？

地方熱門新聞

即／基隆八斗子漁港火燒船　6人緊急跳船

屏東恐迎330毫米大豪雨！周春米下令全縣戒備

蘭嶼預拌混凝土車自撞山壁 駕駛受困車內明顯死亡

奧萬大、合歡山明天預警性休園

南投縣政府擴增第二協作據點「竹夢會所」助精障者自立

埔里飯店變雕塑教室邀藝術家「住」村創作

中環公園完工今啟用　侯友宜：塭仔圳開發重大里程碑

新北水利局全面戒備　抽水機、水門嚴陣以待

楊柳颱風逼近！黃偉哲緊急召開防颱會議籲市民提早防範

雙北聯推AI公車站長　4大站點限時體驗

颱風楊柳逼近黃偉哲嚴令防颱整備低窪區加強戒備物資全數到位

「島語」8/22插旗高雄漢神　1方法免預約

34億打造新廳舍！台南高分院動土預計2028年完工

池上警宣講反詐與交安　帥警「公主抱」成焦點

更多熱門

相關新聞

楊柳快閃台灣　發生1情況對南部殺傷力更強

楊柳快閃台灣　發生1情況對南部殺傷力更強

今年第11號颱風楊柳持續朝台灣東部海面前進，根據中央氣象署晚間最新天氣資訊，楊柳已在晚間增強為中度颱風，且預估最快12日上午發布海上颱風警報。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳走很快，從靠近、登陸、到遠離只約12小時左右，未來若持續往南偏，對南部而言殺傷力會更強。

快訊／「楊柳」增強為中度颱風　估明天海陸警報齊發

快訊／「楊柳」增強為中度颱風　估明天海陸警報齊發

楊柳將殺到！7地暴風侵襲率破9成

楊柳將殺到！7地暴風侵襲率破9成

楊柳來了！專家估周三登陸　強降雨高風險區曝光

楊柳來了！專家估周三登陸　強降雨高風險區曝光

楊柳恐讓花蓮堰塞湖潰堤　縣府將撤7村

楊柳恐讓花蓮堰塞湖潰堤　縣府將撤7村

關鍵字：

颱風屏東周春米防災氣象

讀者迴響

熱門新聞

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

楊柳快閃台灣　發生1情況對南部殺傷力更強

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

家寧半年沒收入「宣布新身分」

楊柳將殺到！7地暴風侵襲率破9成

楊柳來了！專家估周三登陸　強降雨高風險區曝光

即／表態參選新北市長　黃國昌最新形象照曝光

楊柳吃掉南海水氣變身中颱！鄭明典：環境變有利

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

快訊／「楊柳」增強為中度颱風　估明天海陸警報齊發

奶奶辭世當大體老師！學霸女星「最後一次擁抱告別」

Costco也要搶工程師！年薪破670萬還不用賣肝

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

更多

最夯影音

更多

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面