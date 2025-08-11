運將「閒聊」立功！載到「虛擬幣車手」秒報警　20歲詐騙仔栽了

▲運將載到「虛擬幣車手」秒報警，20歲詐騙仔栽了。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

為強化打擊詐騙犯罪，日前警政署推動「百斬車手獎五萬」專案，阻斷詐騙金流並加強查緝詐欺車手。一名計程車司機就在載客閒聊過程中，察覺車上自稱從事「虛擬貨幣交易」的乘客言行可疑，疑似是詐騙集團成員，趁著空檔趕緊打電話報案，警方獲報後也立即趕往，最後成功逮到20歲詐團車手徐男。

經了解，這名42歲司機開計程車僅8個月，5月時從台南載著乘客前往高雄湖內，但在閒聊過程中，乘客透露自己從事虛擬貨幣交易，經常需要前往各地收取大筆現金，且搭乘長途計程車還可以報帳。由於乘客說法可疑，司機立刻提高警覺，懷疑乘客疑似是詐騙車手。

隨後，駕駛以善意建議乘客可在等待公司派案空檔期間，去至附近商場逛街，趁著乘客離車前往中正路某魚湯店用餐時，撥打110報案，懷疑其所載者可能為詐騙車手。

警方獲報後，立即循線趕赴現場，並於阿蓮區中正路某超商前掌握時機，上前盤查。對該名20歲徐姓男子實施盤查時，發現他神情緊張，雙手顫抖。徐嫌自知難逃，隨即表示願意配合調查，並主動從隨身包包中交付疑似詐欺證物，包括面交收據3張、假冒投資專員識別證7張等。

經查，徐嫌供稱他在網路上尋找工作時，加入通訊軟體群組後遭詐騙集團吸收，並受指示擔任車手，負責面交收款等不法行為。全案警詢後依《刑法》詐欺罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。

警方後續深入追查，發現本案受害人為31歲王姓女子，王女與詐騙集團成員透過社群平台Instagram互加為好友後展開互動，對方每日噓寒問暖，逐步建立信任關係，並自稱擅長虛擬貨幣投資。

詐騙集團得知王女近期有購屋需求後，以協助操作虛擬幣快速賺取頭期款為由，誘使王女下載並使用其提供的假投資APP，進行泰達幣儲值。

被害王姓女子自114年4月起陸續依詐騙集團指示與假投資專員約定面交，簽訂假買賣契約，每次金額介於新臺幣10萬至40萬元之間，共計7次，總計遭詐騙金額為新臺幣136萬元。

湖內分局表示，「百斬車手獎五萬」專案其意旨在鼓勵民眾主動提供車手犯罪情資，轉變從被動防詐為主動出擊，經警方據以拘提或逮捕到案，即可獲頒檢舉獎金，湖內分局已依相關程序協助民眾申請檢舉獎勵金。