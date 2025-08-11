賣地賺3000萬被騙4619萬　老翁誤信臉書投資「畢生積蓄」瞬間蒸發

▲台中地主賣地賺了3000多萬元，卻誤信臉書投資，被騙4600多萬，血汗錢瞬間蒸發。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市一名75歲林姓老翁先前才賣土地賺了3000多萬元，加上多年積蓄與退休金，原本可安穩頤養天年，沒想到誤信臉書的投資廣告，前後共面交6次、匯款6次給詐騙集團，總計被騙超過4619萬元，林翁才驚覺上當，趕緊報案。

台中市警察局第四分局大墩派出所報案，第四分局立即成立專案小組，等到雙方再次約定面交，警方當場查獲自備行李箱裝錢、年僅24歲的李姓車手，並查扣現金新台幣37萬2500元、手機、印章、存款憑據及工作證。

▲車手還拉行李箱準備裝現金，沒想到遭逮。（圖／記者游瓊華翻攝）



由於面交地點人煙稀少，且時間在晚上九時多，員警還在面交地點附近發現25歲邱姓、26歲簡姓與30歲的游姓男子等3名可疑男子，進一步上前盤查，發現3人手機不斷接獲疑似詐騙集團來電，還與李姓面交車手都在同一群組，證實四人均為詐騙集團共犯。

警方調查，游男為集團高階車手，疑因擔心鉅款面交恐會被「黑吃黑」，還隨身帶槍枝，但當他一看到警方逮捕李姓車手時，竟嚇得將槍枝與包包丟在路旁店家內，惟最終仍被警察查獲。全案依詐欺、洗錢防制法及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

▲詐騙集團高階車手疑似擔心黑吃黑，還自備槍枝與子彈。（圖／記者游瓊華翻攝）



檢方訊問後聲押禁見李、簡、游3人獲准，邱男則以8000元交保並限制住居，全案也在近日偵結，檢方依詐欺等罪起訴游、李、簡3人，邱因罪證不足獲不起訴。