媽祖慈悲！鹿港天后宮上月才淹　霸氣捐2千萬助丹娜絲災民

▲丹娜絲颱風來襲，鹿港天后宮淹大水。（資料照／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

丹娜絲颱風重創中南部，造成多處嚴重淹水與災情，就連香火鼎盛的鹿港天后宮也難逃水患。但令人感動的是，天后宮今(11日)宣布，將捐出2000萬元給衛福部賑災基金會，幫助受災民眾重建家園。主委張偉東表示，這次捐款比照當年88風災的規模，希望以媽祖的大愛精神，陪伴台灣度過難關。

丹娜絲颱風加上連日豪雨，對中南部地區造成嚴重災害，許多民眾家園被毀，生活陷入困境。儘管鹿港天后宮本身也因淹水受損，但廟方仍決定伸出援手，捐出2000萬元善款協助賑災。

主委張偉東表示，這筆捐款是經過管委會開會一致通過的決議，比照2009年莫拉克風災（88風災）的捐助模式，希望幫助受災戶盡快恢復正常生活。他強調，鹿港天后宮的香火錢來自十方信眾，如今台灣有難，廟方自然要回饋社會，實踐媽祖濟世助人的精神。

張偉東坦言，今年廟方原本有既定建設與支出，財務上確實較為吃緊，但為了幫助災民，管委會仍決定調整預算，下半年將節省開支，把資源用在最需要的地方。

▲鹿港天后宮霸氣捐2千萬元。（示意圖／記者唐詠絮攝）

「賑災的腳步不能停，也不能慢！」張偉東說，這才是媽祖信仰的真諦——心繫土地、關懷眾生。他也特別提到，選擇將善款捐給衛福部賑災基金會，是因為官方單位具有公信力，能確保每一分錢都用在刀口上，真正幫助到受災民眾。

消息一出，許多信徒大讚天后宮的善行，直呼「這就是媽祖的精神！」、「台灣人互相幫忙，真的讓人感動」。也有網友表示，天后宮自己受災還願意慷慨解囊，實在令人敬佩。