快訊／鄭麗君宣示：台美關稅談判爭取再降稅率＋不要疊加

▲行政院副院長鄭麗君出席「美國對等關稅相關議題及產業支持方案」說明記者會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

美國實施對等關稅政策，台灣暫時稅率為20%，但必須採疊加方式計算，需加上原關稅稅率，也就是所謂的「20＋Ｎ」。對此，行政院副院長鄭麗君11日下午宣示，後續談判要爭取再降稅率，且達成協議過程中，降稅方式也會爭取不要疊加。

鄭麗君表示，美國之於全球關稅已經上路，台美磋商談判，適用4月的32％調降為20％，重申這不是我們目標，台美談判持續進行當中，後續持續爭取更好合理稅率，這是國人跟產業界期望，還在努力中，過去一週把握時間就後續談判準備，包括8月7日當天跟美方的視訊會議，上週四跟五連續兩天跟美方視訊磋商。

鄭麗君表示，第一部分談判階段發展，過去台美雙方歷經四輪實體談判，還有十次的線上磋商，雙方都認為有一定共識跟進展，未能在8月7日達成協議，美方將32％調降為20％，雙方表達後續要持續進行磋商。她表示，對於後續談判時程我方希望越快越好，因為產業面臨衝擊跟壓力。

鄭麗君說，後續目標希望持續爭取更好更合理的對等關稅稅率，也會跟232條款一併磋商，上週已進行兩次視訊會議，談判還會進行，也在洽商下一次時間，有時候是美方主動，有時候是我方主動，台美雙方密切保持聯繫當中。

鄭麗君指出，至於前一個階段談判，沒有所謂黑箱問題，國際經貿慣例就談判細節，不會完整對外說明，尤其許多國家跟美國有簽訂保密協議，在國會機密會議中也有出示這項協議。她說，每次磋商後，政院也有跟國人說明進展，還有相關觸及議題，相關部會也有受到立法院邀請進行報告，也有跟產業界溝通跟座談。

鄭麗君說，許多國家有揭露細節，基本上是有達成協議的國家，達成協議之後，透過雙方聯合聲明，有些是透過白宮文件，等多元方式說明達成協議後的相關條件，但台美還在持續磋商中，相信很想了解台美談判狀況，但今天表達願意跟國會跟社會做更多說明，政院願意到立法院儘速到立法院報告，談判小組也會說明，進度也會適時跟國人說明。

鄭麗君說，只要達成協議就會跟國會說明內容，文本也會送交國會審議，第一次實體磋商時候，我方已經向美方表示，我國有國會保留條款，會把完整協議文本送交國會審議。她強調，會公開透明說明，沒有黑箱的問題。

鄭麗君指出，對於全球各國而言，這次都是非傳統經貿談判，歷時一年半或多年，這次是極短的時間內，美國要跟很多國家談判，時間被高度壓縮，要進行大量內部協商，二月到現在開超過300場會議，對於我方跟台美經貿合作談判議題要先做準備，啟動談判以來，台美就關稅、經濟安全、擴大採購等範疇磋商，雙方就未來達成框架協議諸多條文，逐條磋商，同時跟美國代表署磋商外，也跟美國商務部就232條款，半導體跟ICT產業政策走向跟合作進行溝通。

鄭麗君說，這場談判面對程序跟各國談判進度變動性，每次赴美都有新的變化，各國跟美方談判進展中，美國期待跟議題也有擴增跟要求升高，在非關稅貿易障礙部分，美國都有公布報告，美方長期關切我國議題也都在報告當中，包含美規車，農產品標準，還有輸入許可制度，符合國際標準等，許多議題都是我們必考題，都列為磋商範圍，現在談判持續進行中，依慣例不能說明細節，但基本態度跟原則就是面對以上課題，談判小組是維護國家跟產業利益，國民健康跟糧食安全來協商。

鄭麗君指出，台美談判還在持續當中，細節還沒有底定，無法全面逐項報告，背後目標是希望維繫最好的談判結果，談判過程中如果過度揭露底線，或是我方想要達到的目標，可能影響談判結果，這是談判過程要面對的慣例，但也要面對談判變動下，秉持的原則，今天說明會要報告接下來會適時就變動跟目標做說明。

在對等關稅計算方式，鄭麗君表示，政院4月已說明，我方產品是以原稅率加上對等關稅方式，目前對等關稅暫時性是20％，所以是原稅率加上20％。除了四月說明外，經濟部國貿署有舉行說明會，了解社會期待要做更完整說明，這邊也報告，政府本應善盡說明之責，也會成立線上專區，未來可以查詢相關資訊。

鄭麗君表示，台灣出口到美國產品，農工產品平均稅率是3.3％，工業產品平均稅率是3.1％，農業多數在10％以下，包括43.4%的零關稅，這些資訊會在網路上讓大家查閱，至於疊加計算，歐盟是例外計算，日本也在爭取例外計算，其他國家是適用疊加方式。

鄭麗君表示，後續談判要爭取再降，達成協議過程中，降稅方式也會爭取不要疊加。