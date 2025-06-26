嘉義首創五星級飯店式管理住宅！承億建設「隨處樂」動土典禮

▲ 承億建設「隨處樂」建案動土嘉義政商出席。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

承億建設今(26日)於嘉義市自由路舉行「隨處樂建案」動土典禮，建案預計規劃52戶質感住宅，坐擁90米綠意樹海與完善生活機能，以獨到的空間美學、嚴謹的施工品質與五星級飯店式物業管理，打造嘉義市質居生活新標竿。

▲ 承億建設「隨處樂」建案示意圖。（圖／記者翁伊森翻攝）

在動土典禮上，承億建設也正式宣布未來將連續推出系列大樓建案及透天電梯宅，持續為嘉義城市生活注入全新想像。動土典禮當日由承億集團創辦人暨承億建設董事長戴俊郎及營運團隊親自主持，並邀請地方政商貴賓與合作設計團隊到場祝賀，眾人合力擲土祈福，共同迎接「隨處樂」的美好啟程。

▲ 承億建設「隨處樂」建案動土，創辦人暨承億建設董事長戴俊郎（圖／前排中）、副董事長戴淑玲（圖／前排左）及營運團隊親自主持。（圖／記者翁伊森翻攝）

承億建設為嘉義在地深耕逾三十年的老牌建商，過去推出「老樣子」、「難得」、「聽河的院子」、「十餘畝」等建案，累積良好口碑，承億建設長年深耕嘉義，秉持對土地與空間的尊重，融合在地人文精神，致力於將建築轉化為城市風景中的靈魂。

承億集團副董事長戴淑玲表示，承億建設從嘉義出發，到台灣各處開設飯店，希望帶著嘉義人的精神環島台灣。並帶著飯店經營的精緻內容重新回到嘉義打造新型態建案。「隨處樂」為承億建設以綠建築結合智慧建築居家生活理念與飯店級物業精神精心打造的代表作，總戶數52戶，坐落於自由路靜巷間，正對90米綠樹綠帶，鬧中取靜、視野遼闊，自然與人文共融。





承億建設表示，工法上同本次「隨處樂」皆採用同層排水系統，減少樓板穿孔、降低噪音與日後維修難度，有效提升居住舒適度與維修便利性，大幅提升住戶居住品質。更承諾提供嘉義業界最長25年建築保固及7年防水，不僅是一種對結構品質的保證，更是對住戶長期生活安全的承諾。此外，本案朝向綠建築標章規格設計，從通風採光、節能建材到環境友善空間規劃，將永續理念落實於生活日常之中。