國際

7秒找出隱藏的狗！視覺挑戰瘋傳　網友直呼「太難了」

7秒內找出隱藏的狗才算高手！網路瘋傳視覺挑戰　難度讓不少網友直呼「太難了」

▲一張看似普通的室內照片因隱藏了一隻狗而引發熱議，許多挑戰者花費數分鐘仍無法找到牠。（圖／Pixabay、Reddit）

圖文／CTWANT

網路近期流行一個挑戰，號稱只需7秒就能測出你的觀察力極限。這項視覺錯覺遊戲的任務，是在一張普通的室內照片中找出一隻狗。然而，由於圖像巧妙運用顏色與圖案進行偽裝，許多挑戰者即使凝視數分鐘，依然難以找到答案，短短數日內便吸引數千人留言參與。許多網友在留言中直呼「太難了」、「我盯了三分鐘才找到」。

7秒內找出隱藏的狗才算高手！網路瘋傳視覺挑戰　難度讓不少網友直呼「太難了」

▲挑戰圖片中，狗的毛色與背景幾乎融為一體，網友在留言區熱烈討論解題技巧。（圖／Reddit）

根據《印度斯坦時報》美國版（HT US Desk）報導，這張圖片表面上是一間擺設簡單的房間，包含桌椅、櫥櫃、地毯及牆面裝飾等元素，色調偏暖且物件排列自然。然而，狗的毛色與背景幾乎完全融合，輪廓被家具與陰影遮蔽，使牠在視覺上與環境「融為一體」。挑戰規則是，在 7 秒內成功找到牠的位置，才算通過測驗。

該挑戰最初由用戶 dscream 發佈於 Reddit 的「Find the Sniper」討論區，許多網友表示，「原來牠一直就在我眼前」，也有人自豪地在短時間內完成任務，並分享自己找出狗的方法。專家指出，這類視覺錯覺圖片結合了顏色偽裝與形狀迷惑，能夠有效測試人類的觀察力、專注力與視覺搜索能力。

另外，視覺心理學家解釋，當大腦接收大量複雜畫面資訊時，會優先處理顯眼的形狀與顏色，較不容易注意到隱藏在細節中的物體。除了娛樂效果外，這類挑戰也被認為對腦部與眼睛有益，能刺激大腦的辨識與記憶功能。醫學專家建議，適度參與這種「找東西」的遊戲，有助於提升專注力與細節觀察力，但同時提醒避免長時間盯著螢幕，保護視力仍是首要考量。

目前，該挑戰仍持續在社群平台熱傳，不少網友甚至將圖片下載後傳給朋友「互相較勁」，形成一股小型的網路遊戲風潮。對於自認觀察力敏銳的人來說，這或許是一個值得嘗試的週末娛樂，但對大多數人而言，7 秒內找出答案仍是極具挑戰性的任務。

