生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

加熱菸解禁9成癮君子恐成「雙重吸菸者」　專家建議漲價3倍

若想有效杜絕菸害，專家認為可仿效法國持續提高菸價，吸菸人口、肺癌皆因此大幅下降。（圖／報系資料照）

▲若想有效杜絕菸害，專家認為可仿效法國持續提高菸價，吸菸人口、肺癌皆因此大幅下降。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

菸商經常宣稱使用加熱菸有助戒菸，專家告訴CTWANT，日本研究顯示，加熱菸非但無助減菸，更造成9成癮君子成為加熱菸、紙菸的雙重使用者，增加總吸菸量。專家指出，法國菸價調漲3倍後，吸菸率、肺癌死亡率皆降下5成，建議台灣也調漲菸價3倍至400元左右，估計吸菸人口可減少1/3，預防青少年吸菸的成效也會更好。

「近年菸商推動、生產新型菸品，希望藉著宣稱能降低二手菸及致癌問題，用以蒙蔽更嚴重的尼古丁成癮問題。」台大家醫科醫師郭斐然表示，世界衛生組織WHO反對電子煙、加熱菸，也反對菸草減害的論點，強調「沒有比較好的菸，所有菸品都是有害的」。

郭斐然說，加拿大滑鐵盧大學發表在日本執行的國際控菸調查，首先就駁斥加熱菸的減害理論，認為菸品的危害並不是線性的，而是一個拋物線，所有菸品都不使用才會降到跟不吸菸者一樣的水準，而非菸商宣稱的減少危害物質就能降低風險。且日本研究也顯示，9成人淪為紙菸、加熱菸的雙重使用者。

台灣醫界菸害防制聯盟發起人、國衛院名譽研究員温啟邦在7/31舉辦的「2025世界控菸大會（WCTC）焦點論壇」上表示，調漲菸價可以製造奇蹟。「以法國為例，菸價漲3倍，吸菸率與肺癌死亡率出現減半，大幅提高菸價，也是預防青少年吸菸的最有效方法。」  

法國近年「以價制量」持續提高菸價，2018年一包香菸售價8歐元（約新台幣278元），果然在一年內減少約100萬抽菸人口，由於策略奏效，因此逐年調漲，目前2025年已調漲為11歐元（約新台幣382元），部分品牌售價可能更高。

台灣平均菸價約新台幣110元，遠低於他國如紐西蘭新台幣876 元、澳洲新台幣880元、英國新台幣647元、香港新台幣428元，温啟邦建議比照他國做法，提高台灣菸價至400元。温啟邦說，台灣菸價若能從110元提高至400元，AI預測吸菸人數會少70萬人，男生吸菸率降至14%，十年內癌症死亡數的減少可達1.5萬人。

菸商經常宣傳加熱菸能減害，專家反駁不僅含有成癮性的尼古丁，還有甲醛、乙醛等多種致癌物質。（圖／報系資料照）

▲菸商經常宣傳加熱菸能減害，專家反駁不僅含有成癮性的尼古丁，還有甲醛、乙醛等多種致癌物質。（圖／中時報系資料照）

董氏基金會執行長李志恒表示，加熱菸除了含尼古丁易成癮，還含有焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，也有二手菸及三手菸害，加熱菸本就因包裝精美時尚、添加多種味道，吸引年輕人使用，現在放行無疑是犧牲年輕人健康。

針對民團對加熱菸的疑慮，國健署表示，除了上市前之外，也將要求2家菸商委託公正第三方進行上市後監測與研究計畫，且每年須提交盛行率調查、不良事件、新發生成癮資料、國外風險資訊，以及易感族群調查、未滿20歲及初次使用相關數據等。

國健署菸害防制組長羅素英表示，自己也有小孩，能理解家長的擔憂，但加熱菸通過審查是依法行政，倘若業者有任何違反上述條件或菸害防制法相關作為，國健署都會依法處理，最重可廢止原核定。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

08/10 全台詐欺最新數據

