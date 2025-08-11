臉書社團約旅伴！他好奇「會順便%%嗎？」　網真實反應曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

現在有不少APP、網上社團能揪旅伴，除了能分攤旅費、有人結伴，還可以交到新朋友。就有網友好奇詢問廣大網友，是否會跟網上找的旅伴發生性關係；話題掀起熱烈回響，不少過來人也分享經驗談。

網友在Dcard發文表示，「看臉書社團還蠻多找旅伴的，尤其是有些顏值高的旅伴文超熱門，有點好奇跟旅伴在旅館過夜時，會不會順便%%，挑旅伴應該也會篩選順眼的吧？有人有經驗分享嗎？」

對此，許多網友洗版直呼，「原來會嗎？只是想要找旅伴一起玩而已，看來以後找旅伴還是找同性好了，以免讓人誤會」、「通常不會想到這種事情」、「找旅伴的文章不都通常是同性嗎」、「我以為都會自己住一間耶，原來不會嗎」、「這風險很大欸，會做的人不只跟你一個人做，病毒庫感覺驚人」、「順其自然吧！不用特別預設一定要或不要，看相處的感覺如何決定」、「感覺得病機率好高，還是不要比較好。然後盡量找同性別，男女生都要保護自己」、「好噁⋯為什麼會有這種想法」、「兩人單獨旅行，說完全沒機會的...鬼才信，都是條件跟感覺的問題」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

PO文也釣出一票過來人，回應道「會，交手過7個」、「看對眼還真有可能，徵過一次，後來變男友也結婚了」、「去日本的時候有，但我蠻後悔的」、「我兩次都有」、「跟過3次，做過2次，第二次遇到系花等級的老婆，處女被我撩到手，就此上岸交往到結婚」。

