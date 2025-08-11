LINE遭盜用怎麼辦？官方曝「1招」火速奪回帳號：別刪App

▲LINE被盜用怎麼辦？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE如果被有心人士盜用，要怎麼拿回帳號？近日內政部警政署「165打詐儀錶板」分享案例，當事人因為誤點投票連結，並提供自己的LINE帳號、密碼，而遭盜用，所幸後來好友告訴他，LINE有一個新功能，可以助他拿回帳號，「核對成功就進入原本正常的登入流程，真是太開心了」。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「LINE遭盜怎辦？ 免驚！可再次登入」為標題分享案例，當事人透露，上個月好友的LINE被盜用，因此到處發送小孩繪畫線上投票的惡意連結。當時他沒有察覺好友帳號被盜用，因此就點了連結，並且輸入自己的LINE帳號、密碼、驗證碼，「結果換我遭盜用，不斷有親友問我為啥傳LINE借錢，搞得我焦頭爛額」。

當事人說，詐騙集團假冒他的名義，將他的好友分為兩個部分，一部分是發訊息借錢，另一部分是傳送惡意連結，想要繼續盜用其他帳號，「我趕緊透過各種管道通知親友千萬不要理會那些借錢訊息，也不要亂點惡意連結。」雖然他避免了親友上當，但又面臨另個頭痛問題，就是該如何拿回自己的LINE？

這時，就有個朋友告訴當事人，LINE的最新版本有個最新功能「再次登入」，「可以協助我這類帳號遭盜用的用戶，重新登入、保住原帳號」。當事人馬上查詢官網，看要如何操作，結果他把LINE更新到最新版本後嘗試登入，果真跑出「再次登入」的案件，「點選後APP就開始核對，核對成功就進入原本正常的登入流程，真是太開心了」。

當事人說，他拿回LINE帳號之後，也在第一時間向好友發送道歉訊息，並公告「我已經取回LINE的控制權了」。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步。

1、通訊轉體的帳號、密碼及認證碼，不要提供給陌生人或網站。



2、親朋好友來訊要求網路投票，請向本人確認訊息真偽。



3、最新版本的LINE有「再次登入」新功能，可協助登入原帳號。

根據LINE台灣官方部落格，「再次登入」是LINE官方提供的安全功能，如果帳號遭盜用而被登出，「在有綁定電話號碼、Apple ID、Google ID 的情況下，可以幫你快速登入原帳號，同時強制把帳號從不肖人士的手機裝置登出。」切勿聽從不肖人士的指示，將App給刪除，因為「刪除 LINE App 不但會讓你無法使用『再次登入』功能搶回帳號，甚至是失去儲存在手機內的 LINE 對話紀錄，且無法復原」。

LINE也強調2點：

1、如有任何人向你要求提供LINE資料（電話號碼、密碼、簡訊認證碼）高機率是詐騙。

2、「再次登入」是LINE官方推出的功能，刪除LINE App 無助解決問題，使用「再次登入」才是自保關鍵。