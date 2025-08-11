　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE遭盜用怎麼辦？官方曝「1招」火速奪回帳號：別刪App

▲▼LINE,滑手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲LINE被盜用怎麼辦？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE如果被有心人士盜用，要怎麼拿回帳號？近日內政部警政署「165打詐儀錶板」分享案例，當事人因為誤點投票連結，並提供自己的LINE帳號、密碼，而遭盜用，所幸後來好友告訴他，LINE有一個新功能，可以助他拿回帳號，「核對成功就進入原本正常的登入流程，真是太開心了」。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「LINE遭盜怎辦？ 免驚！可再次登入」為標題分享案例，當事人透露，上個月好友的LINE被盜用，因此到處發送小孩繪畫線上投票的惡意連結。當時他沒有察覺好友帳號被盜用，因此就點了連結，並且輸入自己的LINE帳號、密碼、驗證碼，「結果換我遭盜用，不斷有親友問我為啥傳LINE借錢，搞得我焦頭爛額」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當事人說，詐騙集團假冒他的名義，將他的好友分為兩個部分，一部分是發訊息借錢，另一部分是傳送惡意連結，想要繼續盜用其他帳號，「我趕緊透過各種管道通知親友千萬不要理會那些借錢訊息，也不要亂點惡意連結。」雖然他避免了親友上當，但又面臨另個頭痛問題，就是該如何拿回自己的LINE？

這時，就有個朋友告訴當事人，LINE的最新版本有個最新功能「再次登入」，「可以協助我這類帳號遭盜用的用戶，重新登入、保住原帳號」。當事人馬上查詢官網，看要如何操作，結果他把LINE更新到最新版本後嘗試登入，果真跑出「再次登入」的案件，「點選後APP就開始核對，核對成功就進入原本正常的登入流程，真是太開心了」。

▲▼滑LINE。（圖／記者劉維榛攝）

當事人說，他拿回LINE帳號之後，也在第一時間向好友發送道歉訊息，並公告「我已經取回LINE的控制權了」。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步。

1、通訊轉體的帳號、密碼及認證碼，不要提供給陌生人或網站。

2、親朋好友來訊要求網路投票，請向本人確認訊息真偽。

3、最新版本的LINE有「再次登入」新功能，可協助登入原帳號。

根據LINE台灣官方部落格，「再次登入」是LINE官方提供的安全功能，如果帳號遭盜用而被登出，「在有綁定電話號碼、Apple ID、Google ID 的情況下，可以幫你快速登入原帳號，同時強制把帳號從不肖人士的手機裝置登出。」切勿聽從不肖人士的指示，將App給刪除，因為「刪除 LINE App 不但會讓你無法使用『再次登入』功能搶回帳號，甚至是失去儲存在手機內的 LINE 對話紀錄，且無法復原」。

LINE也強調2點：

1、如有任何人向你要求提供LINE資料（電話號碼、密碼、簡訊認證碼）高機率是詐騙。

2、「再次登入」是LINE官方推出的功能，刪除LINE App 無助解決問題，使用「再次登入」才是自保關鍵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣邦交國+1？　美媒：「3因素」可能恢復建交
快訊／關稅疊加「20+Ｎ」、產業支持方案　鄭麗君1500上火
快訊／孫易磊首局守危機無失分　萬波中正贊助全壘打火腿領先
JKF女郎拍「成人寫真」遭家人辱罵X女　個人物品丟出家中
「代孕機器人」傳一年內問世　可十月懷胎完成受孕分娩全過程
快訊／遭富邦悍將註銷！　富藍戈感性發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

詐騙犯「高調拍抖音」分享經驗！他一看怒了：台灣人自我傷害行為

從清潔工到文學獎得主　陳業芳這樣翻轉命運

加熱菸解禁9成癮君子恐成「雙重吸菸者」　專家建議漲價3倍

住家裡的男生「絕不交往」　妹子交2任曝約會慘況！全場吵翻

看站名不用等翻頁啦！北捷跑馬燈「減肥了」　網友讚爆精簡版

台鐵竹南=苗栗發生死傷事故　部分列車延誤

國中女壘奪世界冠軍　暖醫效法辜董「請吃燒肉」：沒道理男生有女生沒有

楊柳颱風直衝台灣「周三最有感」　粉專點名5地：整天強風大雨

怕楊柳影響台灣！日網紅求問1事「完全不工作？」　網洗版回

又見毒蔬菜！「這款菜」台人日常超愛吃　農藥殘留量卻超標

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

【火燒肉圓名店】炸台整個黑掉！民眾端肉圓急逃命

詐騙犯「高調拍抖音」分享經驗！他一看怒了：台灣人自我傷害行為

從清潔工到文學獎得主　陳業芳這樣翻轉命運

加熱菸解禁9成癮君子恐成「雙重吸菸者」　專家建議漲價3倍

住家裡的男生「絕不交往」　妹子交2任曝約會慘況！全場吵翻

看站名不用等翻頁啦！北捷跑馬燈「減肥了」　網友讚爆精簡版

台鐵竹南=苗栗發生死傷事故　部分列車延誤

國中女壘奪世界冠軍　暖醫效法辜董「請吃燒肉」：沒道理男生有女生沒有

楊柳颱風直衝台灣「周三最有感」　粉專點名5地：整天強風大雨

怕楊柳影響台灣！日網紅求問1事「完全不工作？」　網洗版回

又見毒蔬菜！「這款菜」台人日常超愛吃　農藥殘留量卻超標

詐騙犯「高調拍抖音」分享經驗！他一看怒了：台灣人自我傷害行為

世運會首屆龍舟賽就奪牌！　中華隊大雨中摘銅目標下屆金牌

不斷更新／孫易磊9球省力　第2局讓軟銀3上3下

快訊／台股收盤大漲114.24點　台積電漲5元至1180

快訊／關稅疊加「20+Ｎ」、產業支持方案　鄭麗君1500上火線說明

37%房仲想轉行！　首選餐飲、跑外送排第三志願

快訊／瑞芳蝙蝠洞「潛水客溺水」！無呼吸心跳　教練急拉起CPR

不滿卓冠廷、綠支持者攻擊性平部　婦團轟：民進黨要放棄性平價值？

從清潔工到文學獎得主　陳業芳這樣翻轉命運

台灣邦交國再加1？宏都拉斯「3因素」不忍了　美媒：可能恢復建交

趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死

生活熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

楊柳一路走來「會撐得很辛苦」　最接近台灣時間曝

樋口夫妻搬家半個月　竟遭女房東「再度騷擾」

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

楊柳侵襲率飆88%「可能2地登陸」　風雨最劇時間曝

快訊／楊柳來台路上面臨「大魔王級考驗」！

楊柳估今轉中颱　最快深夜海警、明陸警

更多熱門

相關新聞

成功鎮阿美族文化節　警推廣交安與防詐宣導

成功鎮阿美族文化節　警推廣交安與防詐宣導

為提升民眾交通安全與防詐騙意識，台東縣警察局成功分局新豐派出所日前參與成功鎮114年阿美族文化節系列活動，於會場設置宣導攤位並積極與居民互動。活動吸引大量在地民眾與遊客，警方趁熱鬧人潮機會，將重要的用路與防詐資訊帶入社區，現場氛圍熱絡，宣導效果良好。

LINE「1款表情貼」爆紅卻快要不能用！

LINE「1款表情貼」爆紅卻快要不能用！

詐騙老招又開始流行　一掃QR Code麻煩了

詐騙老招又開始流行　一掃QR Code麻煩了

台人近7日「被騙走17億」　詐騙手法前3名曝

台人近7日「被騙走17億」　詐騙手法前3名曝

詐騙26人300多萬！他被關出來「高調拍抖音」

詐騙26人300多萬！他被關出來「高調拍抖音」

關鍵字：

LINE盜用再次登入打詐儀錶板詐騙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳加速又南修！　最新動向曝

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著

更多

最夯影音

更多

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面