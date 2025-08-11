一見男友超怪！母勸別嫁「女兒翻臉堅持」她怕爆　律師教3招

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

一名母親提前給女兒準備好豐厚的嫁妝；然而，在她看到未來女婿後，覺得對方眼神閃爍，心中隱隱不安，於是連忙勸退女兒；沒想到，女兒堅持己見，讓她不禁苦惱「該如何幫女兒護住這些嫁妝？」對此，律師蘇家宏整理出3招，也強調不管選擇哪一種方式，關鍵都是在「愛」與「保障」之間找到平衡。

蘇家宏在臉書提到，有母親無奈透露，女兒帶男友見她，表明對方是自己的真愛，也想步入婚姻；但她當看到男生時，就覺得對方怪怪的，眼神飄移不定，於事隔天火速開口勸退，「結果女兒直接翻臉，說結婚一事勢在必行；而她又不能不辦妥豐厚的嫁妝，所以真的不知道該怎麼辦？」

蘇家宏直言，現在的年輕人有自己的想法，做父母的只能在旁邊呵護他們，這時若爸媽想聰明辦妥豐厚嫁妝，又不想讓未來女婿給全盤搬走，有以下三種作法：

1. 婚前贈與，並申報贈與稅

夫妻剩餘財產分配只會計算「婚後」的財產，婚前的財產不必分給另一半。

蘇家宏舉例道，「如果父母在女兒結婚前，把房子、車子或現金送給女兒，並完成贈與稅申報，這些嫁妝就是女兒的婚前財產，就算離婚，女婿也不能要求分一半。若是結婚後才贈與，法律上原則也不用分給配偶，但若沒有贈與契約、匯款紀錄或稅務申報，很可能在訴訟中被認定為婚後財產，所以記得保留證據，法律保障才站得住腳。」

2.信託財產，給使用權、不給所有權

蘇家宏表示，如果擔心女兒耳根子軟，主動將名下財產過戶給女婿，父母親可以用「信託」來保護財產，「例如父母將房子信託給銀行，約定20年內女兒可以住，但不能賣，20年後才過戶給女兒。這樣既能保障居住安全，又能防止財產被過戶或變賣。婚姻走過20年考驗，再交付所有權也不遲。」

3.嫁妝部分留在自己名下，分期供給生活，再用遺囑安排

蘇家宏直言，父母沒有義務一定要在結婚時「交付」財產；另外，也可透過遺囑，把房子指定給女兒，再加上遺囑信託，就可以完整地保護女兒的生活。